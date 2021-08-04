شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إجراء مكالمة صوتية عبر FaceTime على ساعة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز أجهزة أبل مثل iPhone و iPad و iPod Touch و Mac و Apple Watch بقدرة مضمنة على FaceTime، الذى يوفر لك الاتصال المرئى بباقى مستخدمى أبل، ومع ذلك، يمكنك فقط إجراء مكالمات FaceTime الصوتية على ساعة أبل، وذلك لأن ساعات أبل لا تحتوي على كاميرا مدمجة.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة صوتية عبر FaceTime على ساعة أبل، فمن السهل القيام بذلك باستخدام Siri أو تطبيق الهاتف على ساعتك.



الاستخدام بواسطة Siri الاستخدام بواسطة Siri 1. أثناء الضغط على التاج الرقمي لساعة أبل، قل "يا Siri"، يمكنك أيضًا الضغط فوق عنصر واجهة Siri إذا قمت بتنشيطه على ساعة أبل.

2. قل "FaceTime [اسم جهة الاتصال هنا]."

3. سيبدأ Siri بعد ذلك مكالمة صوتية عبر FaceTime مع جهة الاتصال التي حددتها.





الاستخدام بواسطة تطبيق الهاتف

1. افتح تطبيق الهاتف على ساعتك وانتقل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

2. ابحث عن جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها واضغط على اسمها.

3. بعد ذلك، في صفحة الاتصال الخاصة بالشخص، اضغط فوق رمز الهاتف.

4. في الصفحة التالية، حدد FaceTime Audio.

5. ستبدأ ساعتك بعد ذلك في الاتصال بالاسم المحدد.