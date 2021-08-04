شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار الشمس ومركبة عطارد يمرّان فوق كوكب الزهرة قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية ESA أن مسبار Solar Orbiter ومركبة BepiColombo سيمران فوق كوكب الزهرة الشهر الجاري، وجاء في بيان صادر عن الوكالة أن "Solar Orbiter و BepiColombo سيدخلان التاريخ في مجال استكشاف الفضاء، بمرورهما فوق كوكب الزهرة في الـ 9 والـ 10 من أغسطس الجاري، هذه المناورة في مجال جاذبية الزهرة ضرورية لتوجيههما نحو كوكب عطارد فيما بعد".

وبحسب روسيا اليوم، فقد أضاف البيان أنه "سيوفر تحليق المركبين فوق الزهرة فرصة فريدة لدراسة بيئة هذا الكوكب ورصده من عدة نقاط في نفس الوقت، وسيؤمن رصد مناطق يصعب استكشافها عادة خلال الرحلات المدارية التي تجريها المركبات الفضائية حوله".

وأشار البيان إلى أن Solar Orbiter الذي طور بالتعاون ما بين وكالة الفضاء الأوروبية وناسا من المفترض أن يمر فوق الزهرة في 9 أغسطس الجاري بتمام الساعة 6:42 بتوقيت باريس (7:42 بتوقيت موسكو)، وسيحلّق لمسافة 7995 كلم فوق سطح الكوكب.

أما مركبة BepiColombo التي طورتها وكالة الفضاء الأوروبية بالتعاون مع الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA)فمن المفترض أن تبدأ رحلتها فوق الكوكب المذكور في 10 أغسطس الجاري، تمام الساعة 15:48 بتوقيت باريس (16:48 بتوقيت موسكو)، لتقطع فوقه مسافة 550 كلم.

وتجدر الإشارة إلى أن Solar Orbiter كان قد نفّذ مناورة دوران حول الزهرة في 27 ديسمبر الماضي، بينما حلقت BepiColombo فوق الكوكب في 15 أكتوبر العام الماضي.