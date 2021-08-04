شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار الشمس ومركبة عطارد يمرّان فوق كوكب الزهرة قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب روسيا اليوم، فقد أضاف البيان أنه "سيوفر تحليق المركبين فوق الزهرة فرصة فريدة لدراسة بيئة هذا الكوكب ورصده من عدة نقاط في نفس الوقت، وسيؤمن رصد مناطق يصعب استكشافها عادة خلال الرحلات المدارية التي تجريها المركبات الفضائية حوله".
أما مركبة BepiColombo التي طورتها وكالة الفضاء الأوروبية بالتعاون مع الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء (JAXA)فمن المفترض أن تبدأ رحلتها فوق الكوكب المذكور في 10 أغسطس الجاري، تمام الساعة 15:48 بتوقيت باريس (16:48 بتوقيت موسكو)، لتقطع فوقه مسافة 550 كلم.
وتجدر الإشارة إلى أن Solar Orbiter كان قد نفّذ مناورة دوران حول الزهرة في 27 ديسمبر الماضي، بينما حلقت BepiColombo فوق الكوكب في 15 أكتوبر العام الماضي.