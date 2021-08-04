شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى Nintendo Switch وSteam Deck والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Valve مؤخرا عن منصة الألعاب Steam Deck والذي يعتبر أحد المنافسين الأقوياء فى فئة أجهزة الألعاب المحمولة، حيث يعتمد الجهاز على متجر ستيم والألعاب المتوفرة عبره، ولكن فى نفس الوقت نجد أن نينتندو على عرش أجهزة الألعاب المحمولة، وذلك منذ أطلقت الجيل الأول من Switch فى عام 2017، وفيما يلي نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين الجهازين كما يلي:

- المواصفات:

يمتلك جهاز Steam Deck مواصفات أقوى مقارنة بـ Switch وذلك لأنه يأتى بالمكونات الأحدث بدلًا المكونات التى تعتمد عليه نينتندو فى جميع أجهزتها، إذ أن نينتندو لم تقم بتحديث المواصفات عند إطلاق النموذج الجديد من switch، وهو يعتمد على معالج قديم من AMD بتردد 1.02 جيجا هرتز، بينما يستخدم Steam Deck معالج متطور بمعمارية Zen 2 من AMD وتردد 3.5 جيجا هرتز، بالإضافة إلى معالج رسومى RDNA 2 من AMD بتردد 1.6 جيجا هرتز فى مقابل معالج Tegra X1 من انفديا فى Switch.

كما تختلف الذاكرة العشوائية والتخزينية أيضًا بين Nintendo Switch وSteam Deck، حيث يعتمد جهاز ستيم على 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع اختيارات مساحة تصل إلى 512 جيجابايت من نوع SSD.

- نوع الألعاب

بينما يستخدم جهاز Steam Deck ألعاب الكمبيوتر، فإن جهاز نينتندو يستخدم مكتبة الألعاب الحصرية التى تطورها الشركة له خصيصًا، وهذا يجعل مكونات الجهاز ومواصفاته غير هامة، إذ تقوم نينتندو بتطوير نظام الجهاز والألعاب ليتم استغلال عتاده بشكل كامل لتحصل على أفضل نتائج مع ألعابها.

- السعر:

يقترب الجهازين من بعضهما فى السعر، حيث يأتى النموذج الأقل من Deck بسعر 399 دولار، أما النموذج الأحدث من Switch بسعر 350 دولار تقريبًا، فيما يصل سعر النماذج الأعلى من Deck إلى 530 دولار و650 دولار بحسب السعة التخزينية التى تختارها للجهاز.