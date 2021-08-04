تكنولوجيا: لوحة مفاتيح Magic مع Touch ID تتوفر الآن بشكل مستقل بسعر 149 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل اليوم في دفع لوحة مفاتيح Magic المميزة بتقنية Touch ID للبيع بشكل مستقل بسعر 149 دولار، كما توفر ابل لوحة مفاتيح تتميز بلوحة أرقام بسعر 179 دولار.

قدمت شركة ابل خلال الفترة الماضية أجهزة Mac المميزة بمعالج M1 وأيضاً لوحة مفاتيح Magic مع مستشعر للبصمة، واليوم تنطلق لوحة المفاتيح بشكل مستقل.

ومن المقرر أن تدعم ميزة إستشعار البصمة Touch ID في لوحة المفاتيح العمل فقط مع أجهزة ماك المميزة بمعالج M1.

ويمكن لميزة إستشعار البصمة أن تدعم المستخدم في التسجيل في أجهزة Mac، كما يمكن إستخدام ميزة إستشعار البصمة للتحقق في خدمة Apple Pay، أيضاً من المقرر أن تتوفر لوحة مفاتيح Magic للشراء بشكل مستقل بألوان الأبيض أو الفضي.

يذكر أن ابل قد قدمت تحديث لبعض من إكسسوارات Magic التي تتضمن النموذج الرئيسي من لوحة مفاتيح Magic بسعر 99 دولار، حيث تتميز لوحة المفاتيح الآن بزر مخصص للإضاءة المرجعية، وأخر للإملاء، وزر لعدم الإزعاج وأخر للرموز التعبيرية، كما توفر ابل Magic Trackpad بسعر 125 دولار، وMagic Mouse بسعر 79 دولار.

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