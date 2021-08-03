Realme تطلق الشاحن اللاسلكي المغناطيسي MagDart

دبي - يزن راشد - كشفت شركة Realme عن مجموعة كاملة من المنتجات التي تستخدم التكنولوجيا الجديدة المسماة MagDart، وهو في الأساس نظام شحن لاسلكي مغناطيسي لهواتف أندرويد يوفر طاقة أكبر من نظام MagSafe من شركة آبل لمجموعة هواتف آيفون 12.

ومنذ أن ظهر MagSafe من آبل عن طريق سلسلة آيفون 12، كانت مسألة وقت قبل أن يتوصل صانعو الهواتف الآخرون إلى حلول مماثلة.

ويعد شاحن MagDart بقدرة 50 واط هو المنتج الرئيسي في المجموعة. وتقول الشركة إنه أسرع شاحن لاسلكي مغناطيسي في العالم.

ويستفيد هذا الشاحن المغناطيسي من تقنية الشحن السريع SuperDart بقوة 65 واط من Realme – وهي من ناحية أخرى نسخة معاد تسميتها من Oppo SuperVOOC و OnePlus Warp Charge.

ويتميز بتصميم مكعب ولديه نظام تبريد الهواء الخاص به لتحقيق أقصى أداء. وتحافظ المروحة المدمجة على برودة الشاحن والهاتف أثناء الشحن.

وصرحت Realme – العلامة التجارية الشقيقة لشركة أوبو وون بلس – أن المستخدمين يتقبلون شكله مقابل سرعات شحن أسرع.

وتدعي الشركة أن سرعة الشحن تكاد تكون على قدم المساواة مع شاحنها السلكي SuperDart بقوة 50 واط. ويملأ الشاحن بطارية هاتف بسعة 4500 ميلي أمبير بنسبة تصل إلى 100 في المئة في 54 دقيقة.

ولدى الشركة أيضًا شاحن MagDart يشبه بشكل أساسي قرص MagSafe من آبل. وذلك بالرغم من أن الشركة الصينية تشير إلى أنه أرق بنسبة 26.4 في المئة و يوفر سرعات شحن أسرع.

ويعود الفضل في هذا التصميم إلى وجود لوحة الدائرة الكهربائية بعيدًا في القابس. مما يحافظ على برودة ملف الشحن لتحقيق كفاءة أعلى.



بالإضافة إلى ذلك يملأ شاحن MagDart القرصي بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلي أمبير في 90 دقيقة، مما يجعله أسرع بكثير من خيار 15 واط الخاص بشركة آبل.

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Realme تعلن عن مجموعة منتجات MagDart

بغض النظر عن راحة الشحن اللاسلكي. فإن الميزة الرئيسية للتصميم المغناطيسي مثل MagDart و MagSafe هي إمكانية وجود ملحقات دون منفذ. ولدى الشركة الصينية مجموعة من هذه الملحقات أيضًا.

بنك الطاقة MagDart: يشبه حزمة البطارية MagSafe التي أصدرتها آبل مؤخرًا. ولكن يأتي مزودًا بقاعدة تتيح لك استخدامه كحامل شحن لاسلكي.

حافظة MagDart: حافظة من ألياف الكربون لهاتف Realme GT الجديد الرائد مع منفذ USB-C ومنفذ لسماعة الرأس بالإضافة إلى اتصال MagDart المدمج.

محفظة MagDart: حافظة مكونة من مكان لحفظ ثلاث بطاقات ائتمان في جيوبها الجلدية يشبه محفظة MagSafe من آبل. ولكن مع مسند من الألومنيوم.

MagDart Beauty Light: مصباح حلقي قابل للانعكاس للصور الذاتية يتم تشغيله عن طريق الشحن اللاسلكي العكسي. ويحتوي على 60 مصباح LED صغير وزر تحكم مخصص يتيح لك ضبط الإعدادات مثل السطوع ودرجة حرارة اللون.

علاوة على ذلك لم تقل الشركة أي شيء عن تاريخ الإصدار أو التسعير لأي من هذه المنتجات. وبالمثل فإن الهاتف الوحيد الذي تم تأكيده للعمل مع أي جهاز MagDart هو Realme GT، وهذا في حال شراء الحافظة المخصصة.

وتعرض الشركة الصينية النظام البيئي باستخدام هاتف مفاهيمي يسمى Realme Flash، الذي يحتوي على MagDart مدمج بشكل مباشر. ولكن لا توجد أي خطط لإصداره فعليًا حتى الآن.

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