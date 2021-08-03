كيف يتم بناء ميتافيرس ضمن ألعاب الهواتف الذكية

دبي - يزن راشد - يعد الميتافيرس واحد من أهم المواضيع حاليًا في مجالات الألعاب والشبكات الاجتماعية. ولا شك أن هذه الفكرة قد ذاع صيتها بعد إعلان فيسبوك الاستثمار فيها وإنشاء فريق مخصص لتطويرها داخل الشركة.

وفي مجال الألعاب فكرة الميتافيرس هي فكرة أساسية. نظرًا لأن هذا المصطلح يعبر عن العالم الافتراضي والتفاعلي الذي يمكن تكوينه عبر الإنترنت. وقد أعلنت شركة Epic Games عن تأمينها لاستثمار تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي في هذا المجال.

وكما صرّح كلًا من مارك زكربيرج من ناحية، وتيم سويني المدير التنفيذي في Epic من ناحية أخرى، فالميتافيرس تمثل الثورة القادمة لشبكة الإنترنت والتطور الطبيعي لها.

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بناء الميتافيرس ضمن ألعاب الهواتف الذكية

تشكل ألعاب الهواتف الذكية بيئة خصبة لهذا الفكر الجديد. وهذا لأن الوصول إليها سهل ولا يحتاج لأجهزة ألعاب مخصصة، كما أن هذا القطاع قد حقق نجاحًا ضخمًا في السنوات السابقة مع العاب مثل ببجي موبايل وكول أوف دوتي.

ولكي ينجح تأسيس هذا العالم الافتراضي فالمستخدم يجب أن يكون منغمسًا في اللعب. إلا أن هذا الانغماس يحتاج لتقنيات إضافية، مثل الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز، وهي تقنيات أساسية في مفهوم الميتافيرس.

وحتى وقتنا الحالي لم تبدأ أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز في دعم الهواتف الذكية بشكل كامل. كذلك عند وصول هذه التقنيات للهواتف الذكية بشكل سليم وفعال، فهذا لن يكون كافيًا.

وهذا لأن تنفيذ هذه الفكرة سيحتاج لقدرات تتبع لكامل جسد اللاعب، حتى يتمكن اللاعب من التفاعل في العالم الافتراضي بشكل قريب للحياة الواقعية.

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وتحقيق تجربة متكاملة للميتافيرس على الهواتف الذكية وألعابها سيحتاج دعم من جوجل ومايكروسوفت بدون شك. في الوقت الحالي يستطيع المستخدم تحميل الألعاب من المتجر أو شرائها. كذلك يستطيع اللعب سحابيًا عبر جوجل ستاديا أو إكس بوكس كلاود جيمنج.

المعايير المفتوحة ودعم التواصل

وتحتاج تقنيات اللعب السحابي لاتصال إنترنت مستقر وقوي، وهو بشكل عام مطلب رئيسي لهذه العوالم الافتراضية.

وإلى جانب ما سبق، تحتاج الميتافيرس إلى معايير مفتوحة ومتاحة للجميع لكي تتمكن فعليًا من أن تكون خليفة الإنترنت. وهذا يعني أن الميتافيرس يجب أن تكون متاحة ليتم استخدامها من الجميع. بمعنى أنه لا يجب لأن تكون هذه التقنية مملوكة من طرف شركة أو حتى مجموعة من الشركات.

ولعل هذه النقطة ستشكل مشكلة في نمو الميتافيرس. خصوصًا لأنها تتعارض مع طريقة عمل شركات مثل آبل، جوجل أو فيسبوك. والتي تفضل الاستحواذ والسيطرة وكذلك فرض القواعد والحدود. ويشكل هذا الأمر مشكلة أكبر هنا نظرًا لأن جوجل وآبل يؤثران بشكل مباشر على مجال ألعاب الهواتف الذكية.

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وواحد من أهم العوامل المطلوبة لنجاح الميتافيرس في مجال ألعاب الهواتف الذكية هو أن يتم تقديم خواص التفاعل والتواصل داخل تلك الألعاب.

وعلى سبيل المثال، عقدت لعبة فورتنايت حفل غنائي لمغني الراب ترافيس سكوت. هذا الحفل قد جمع أكثر من 27.7 مليون مشاهد، منهم 2 مليون مشاهد على iOS وحده.

ولذلك من الضروري أن يتم تقديم خواص التواصل واللعب الجماعي في ألعاب الهواتف الذكية. والوضع سيكون أفضل لو كانت هذه الخواص تسمح بالتواصل مع لاعبي نفس اللعبة على أجهزة أخرى.

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