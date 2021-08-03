إتش بي تعلن عن سبع شاشات ألعاب جديدة

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة إتش بي عن سبع شاشات ألعاب جديدة ضمن تشكيلة X، التي تتميز بمجموعة من الأحجام والأنواع والدقة، بالإضافة إلى بعض الشاشات المنحنية أو المسطحة.

ويبدو أن الشركة تهدف إلى تقديم مجموعة من الخيارات التي تتمتع بمعدل تحديث مرتفع، ووقت استجابة منخفض، وتصميم مناسب، وأسعار تنافسية.

وتطلق إتش بي هذه الشاشات خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع بدء توفر بعضها الآن، على أن يصدر الباقي من الآن وحتى شهر أكتوبر 2021.

وبحسب الشركة، فإن هناك 4 نماذج بقياس 27 إنش، ونموذجين بقياس 32 إنش، ونموذج واحد بقياس 34 إنش.

وتتوفر X27 الآن، وتأتي بدقة 1080 بكسل مقابل 259.99 دولار أو X27q بدقة 1440 بكسل التي تكلف 339.99 دولار. وكلاهما عبارة عن لوحات IPS بمعدل تحديث 165 هرتز ووقت استجابة 1 ميلي ثانية.

وبغض النظر عن الاختلافات في الدقة، فإنها متشابهة جدًا في التصميم. وتتميز كل منها بإطارات رفيعة من ثلاث جهات ويمكن رفعها وتدويرها حسب رغبتك.

وإذا لم يعجبك الحامل المضمن، فإنها تشتمل على حوامل VESA حتى تتمكن من تركيبها على أحد أذرع الشاشة العديدة المتوفرة.

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إتش بي تعلن عن سبع شاشات

من حيث المنافذ، فإنها توفر منفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ سماعة الرأس. ويمكن أن يصل سطوع كل شاشة إلى 400 شمعة في المتر المربع، وهناك AMD’s FreeSync Premium لمعدل التحديث المتغير.

وتحتوي كل شاشة تم الإعلان عنها اليوم على نفس مجموعة المنافذ، ولكل منها ميزة مزامنة تكيفية تعمل مع كل من سلسلة AMD و Nvidia GeForce GTX 10 وسلسلة GTX 16 وبطاقات الرسومات الأحدث.

ويأتي في شهر أغسطس إصدار أكبر يسمى HP X32، وهو شاشة بدقة 1440 بكسل مع العديد من المواصفات والميزات، وتكلف 389.99 دولار.

بينما يأتي في شهر سبتمبر إصدار HP X34 الذي يكلف 459.99 دولار. ويتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 ودقة تبلغ 3440×1440 بكسل. ولكن لا يزال يقتصر على DisplayPort واحد ومنفذ HDMI واحد لإدخال الفيديو.

وتصدر الشركة ثلاثة أحجام مختلفة من شاشات الألعاب المنحنية 1500R في شهر أكتوبر. وهي متشابهة في التصميم واختيار المنفذ ومجموعة الميزات لخيارات الشاشة المسطحة.

ومع ذلك، تحتوي هذه الشاشات على لوحات VA التي عادةً ما تتميز بزوايا مشاهدة أضيق. ولديها سطوع يصل إلى 350 شمعة في المتر المربع مقارنة بـ 400 شمعة في الشاشات المسطحة.

ويبلغ سعر X27c المزودة بشاشة منحنية بقياس 27 إنشًا وبدقة 1080 بكسل 259.99 دولار. وتطلق الشركة أيضًا شاشة X32c بحجم 31.5 إنش مع شاشة منحنية أكبر بدقة 1080 بكسل التي تكلف 309.99 دولار.

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