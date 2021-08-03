شاومي هي الأولى في أوروبا للمرة الأولى

دبي - يزن راشد - تواصل شركة شاومي المصنعة للهواتف الذكية الصينية تحقيق نمو قوي، وتفوقت على شركة سامسونج لتحتل المرتبة الأولى في الربع الثاني في أوروبا.

وأصبحت الشركة الآن من أكثر البائعين مبيعًا في أوروبا للمرة الأولى. وذلك وفقًا للأرقام الجديدة من شركة أبحاث السوق Strategy Analytics.

ويأتي ذلك بعد أن تجاوزت شركة آبل لتحتل المرتبة الثانية في بيع الهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من عام 2021.

وشحنت شاومي 12.7 مليون هاتف في الربع الثاني من أصل 50 مليون هاتف إجمالي، بزيادة 67.1 في المئة سنويًا. وأصبحت حصتها في السوق الأوروبية 25.3 في المئة.

وانخفضت شحنات سامسونج بنسبة 7 في المئة في نفس الفترة إلى 12 مليون وحدة. ولكن لا تزال الشركة الكورية أكبر بائع للهواتف في العالم.

وارتفع إجمالي شحنات الهواتف الذكية في أوروبا في عام 2021 بفضل التعافي بعد فيروس كورونا، كما يقول باحثو Strategy Analytics.

وأظهرت آبل أيضًا نموًا جيدًا. وارتفعت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بنسبة 15.7 في المئة مقارنة بعام 2021 بفضل الاهتمام القوي بجهاز آيفون 12.

ومع ذلك، يبدو أن تركيز شاومي على القيمة قد ساعد في توسيع نطاق جاذبيتها في أوروبا.

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شاومي تجاوزت سامسونج في أوروبا

قال بوريس ميتودييف، المدير المساعد في شركة Strategy Analytics، في بيان صحفي: أبرز ما حدث في هذا الربع هو ظهور شاومي باعتبارها البائع الأول لأول مرة. وشحنت ما يقرب من 13 مليون وحدة في القارة لتحل محل الشركة الرائدة منذ فترة طويلة سامسونج.

وأضاف: حققت شاومي نجاحًا كبيرًا في روسيا وأوكرانيا وإسبانيا وإيطاليا من بين دول أخرى. ووجدت عملاء متلهفين لسلسلة هواتفها الذكية Mi و Redmi الغنية بالميزات والقيمة.

كما تم دعم نمو شاومي من خلال زوال شركة هواوي، التي استمرت في إخلاء السوق الأوروبية بعد أن فقدت هواتفها الوصول إلى خدمات أندرويد وجوجل في عام 2019.

وكان الربع الثاني من عام 2021 ناجحًا لشركة Realme التي تمكنت من زيادة شحنات الهواتف الذكية بنسبة 1800 في المئة سنويًا.

وتبلغ حصة الشركة 3.8 في المئة، وأصبحت الخامسة في أوروبا، مع تزويد السوق بنحو 1.9 مليون وحدة. وشحنت أوبو 2.8 مليون جهاز، مما سمح لها بالحصول على المركز الرابع بحصة 5.6 في المئة.



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