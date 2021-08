أمازون تدفع 10 دولارات مقابل بصمة راحة يدك

دبي - يزن راشد - تقدم شركة أمازون ائتمانًا بقيمة 10 دولارات إذا قمت بتسجيل بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بك في نظام التعرف على بصمة اليد، Amazon One.

ويقول العرض الترويجي: على الأشخاص أن يربطوا بصمة راحة يدهم بحساب أمازون للمطالبة بالمكافأة. وذلك بالرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط مكان توفرها.

وأطلقت الشركة Amazon One في شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث قدمته كطريقة سهلة للدفع في متاجر الشركة، فضلاً عن خدمة هوية مستقبلية لاستخدامها في أماكن وأنشطة تجارية أخرى.

ويضع المستخدمون أيديهم فوق الماسحات الضوئية للشركة، التي تتعرف على بصمة كف اليد الفريدة بناءً على تفاصيل مساحة السطح مثل أنماط الخطوط بالإضافة إلى الميزات تحت الجلد مثل الأوردة والعروق.

ويمكن استخدام هذه المعلومات للتحقق من المدفوعات في المتاجر. ولكن أيضًا بدلاً من تذاكر الدخول وما شابه.

ويتاح Amazon One حاليًا في 50 موقعًا أمريكيًا، بما في ذلك متاجر Whole Food ومتاجر Amazon Go. وفي شهر أبريل، قالت الشركة إن الآلاف من العملاء قد التحقوا بالخدمة. وذلك بالرغم من أن الشركة لم تتحدث علنًا عن هذا العرض الترويجي.

أمازون تدفع مقابل بصمة راحة يدك

تقدم شركة البيع بالتجزئة العملاقة Amazon One على أنها طريقة سريعة ومريحة ولا تلامسية للناس لاستخدام راحة يدهم للدخول والتعرف والدفع. ولكن النقاد يقولون إن التكنولوجيا غير ضرورية، مع مزايا مماثلة تقدمها بطاقات الدفع غير التلامسية، وخطر أمني محتمل.

وقال الباحث الأمني ​​والأكاديمي في جامعة أكسفورد روبن بينز: تكمن ميزة بصمة راحة يدك في أنها معك طوال الوقت. وهي أمر غير قابل للضياع. ولكن هذا أيضًا يمثل عيبًا لأنه لا يمكنك تغييره أبدًا.

وأضاف: لا يمكنك تغيير راحة يدك مثلما تقوم بتغيير كلمة المرور أو رموز التعريف الأخرى.

وأعرب الكثيرون عن مخاوفهم بشأن قيام شركة مثل أمازون على وجه الخصوص بجمع مثل هذه البيانات. وتعرضت الشركة لانتقادات في الماضي لبيعها خوارزميات تمييز الوجه المنحازة وتوسيع شبكتها من كاميرات المراقبة المنزلية المتصلة بالشرطة.

ومن الواضح أيضًا أن الشركة تريد من الشركات الأخرى استخدام Amazon One كخدمة هوية. ومن المحتمل أن يسمح هذا لشركة أمازون بتتبع الأشخاص حول مجموعة أكبر من الأماكن المادية، مثل المتاجر ومباني المكاتب والملاعب وما شابه ذلك.

