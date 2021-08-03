شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تطبيق خدمة اشتراك للكتب المدرسية الرقمية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Pearson ، أكبر ناشر للكتب المدرسية فى الولايات المتحدة، عن Pearson Plus، وهى خدمة اشتراك جديدة للكتب المدرسية الرقمية، وسيكون تطبيق Pearson Plus، المتوفر فى شكل الأجهزة المحمولة وسطح المكتب، متاحًا فى حرم الجامعات الأمريكية هذا الخريف ومن المتوقع أن يتم طرحه عالميا فى المستقبل.

ووفقا لموقع "the verege" هناك نوعان من مستويات الاشتراك، يمكن للطلاب المسجلين دفع 9.99 دولارًا شهريًا للوصول إلى كتاب مدرسى واحد فى كل مرة أو 14.99 دولارًا شهريًا للوصول إلى مكتبة الشركة الكاملة (مجموعة مختارة من أكثر من 1500 كتاب إلكتروني). يوفر التطبيق أيضًا العديد من أدوات الدراسة الأخرى، بما في ذلك البطاقات التعليمية والتعليقات التوضيحية والخطوط القابلة للتخصيص.

وأضاف الموقع ، تعتبر الكتب المدرسية من مصاريف الكليات، ويمكن أن تحمل على بعض الطلاب مئات الدولارات من التكاليف لكل فصل دراسي، وتدفع بيرسون لهذه الخدمة كإجراء لتوفير المال، يقدر بيرد متوسط تكلفة الكتاب المدرسي الرقمي "في أي مكان من 40 دولارًا أو 50 دولارًا إلى ما يزيد عن مائتي دولار"، مما يعني أن الطلاب الذين يحتاجون إلى كتابين أو أكثر من كتاب بيرسون الدراسي في الفصل الدراسي سيوفرون المال عمليًا عن طريق شراء ثمانية أشهر من الكتب الأكثر تكلفة فئة الاشتراك.

هذا مع بعض المحاذير بالطبع. يمكن للطلاب توفير المال على الكتب المدرسية المادية عن طريق شرائها مستخدمة، ويمكنهم استرداد بعض قيمتها عن طريق إعادة البيع - وكلاهما من المزايا غير المتاحة من خلال نموذج رقمي. ويمكن لمنصات الاشتراك دائمًا رفع أسعارها، كما رأينا منصات من Netflix و Disney Plus إلى Spotify و Philo في العام الماضي مع نمو قواعد مستخدميها.

وسيحتاج الطلاب إلى إجراء حساباتهم الخاصة بناءً على حملهم الدراسي، ولكن من الواضح أن قيمة اشتراك Pearson Plus ترتفع مع كل كتاب من كتب Pearson يتم تخصيصه للطالب، من السهل أن ترى كيف يمكن للنموذج الجديد، مع إمكانية توفير بعض المال للطلاب، أن يمارس بعض الضغط بسهولة على الأساتذة والأقسام لإدراج المزيد من كتب بيرسون.

كما قد يكون هذا جزءًا من السبب وراء استهداف بيرسون لقاعدة مستخدمين مخلصين وطويلة الأجل بدلاً من قاعدة ضخمة، يقول بيرد: "بدلاً من الاستئجار أو الشراء، وكوننا أكثر تركيزًا على المعاملات، فإننا ننتقل من معاملة إلى أخرى"، "نحصل على رؤى حول عاداتهم بمرور الوقت، وسيستخدمون الكثير من الوظائف داخل التطبيق، وهذا سيقودهم ونحن معًا إلى حياة مهنية مدى الحياة."

ليس بيرسون هو الناشر الأول الذي يجرب منتجًا كهذا، وقد واجه بعض المنافسين عقبات. تقدم Cengage منصة مماثلة ، Cengage Unlimited ، بسعر 69.99 دولارًا لمدة أربعة أشهر، وواجهت دعاوى قضائية من مؤلفين يزعمون أن الخدمة غيرت هياكل التعويض وأثرت سلبًا على الإتاوات، يقول بيرد إن بيرسون قد عمل على ذلك مسبقًا. يقول: "كيف نتعامل مع الإتاوات والتعويضات ، كان هذا كله جزءًا من المناقشة النشطة أثناء تطوير هذا التطبيق".