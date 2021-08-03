شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدام سيرى فى iOS 15 دون إنترنت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أحد أهم التحديثات على سيري في iOS 15 أنك تستطيع استخدامها دون اتصال بالإنترنت، ولكن لا تعمل جميع أوامر سيري دون اتصال بالإنترنت، حيث يحتاج المساعد الشخصي من آبل إلى وصول للإنترنت للاستجابة لبعض الأوامر التي تحتاج إلى الإنترنت.

ووفقا لما ذكره موقع " البوابة العربية للأخبار التقنية"، تعمل بعض أوامر سيري دون الحاجة لإتصال بالإنترنت، وذلك بفضل التطور الذي حدث على الذكاء الاصطناعي في iOS 15، حيث تستطيع سيري الآن ترجمة وفهم بعض الأوامر التي تطلبها منها والتحكم في هاتفك بشكل كامل دون الإتصال بالإنترنت.

وتعمل الأوامر التالية دون الحاجة للإتصال بالإنترنت:

ضبط وتغيير المؤقت الذاتي.

ضبط المنبه وتغييره.

تشغيل وضع الطيران وإغلاقه.

تشغيل البلوتوث وإغلاقه .

رفع درجة الصوت وخفضها.

فتح أي تطبيق تم تثبيته في الهاتف.

الإنتقال للمقطع الموسيقي التالي.

ويعتبر أمر الإنتقال للمقطع الموسيقي التالي الأمر الوحيد الذي يعمل مع تطبيقات الموسيقى، حيث تحتاج للإنترنت إذا أردت تشغيل مقطع بعينه أو غيرها من الأمور.

ويمكنك استخدام أوامر سيرى دون إنترنت بالشكل المعتاد، وذلك عبر مناداة سيري وإخبارها بالأمر بعد ذلك.

وتعمل هذه الخاصية بشكل تلقائي دون الحاجة لتفعيلها، حيث لا يوجد اختيار لتفعيل أو إغلاق الخاصية.

لذلك عندما تقوم بتحديث هاتفك والإنتقال لنظام iOS 15، فإنك تجد سيري تعمل بشكل تلقائي دون أي تدخل من قبلك.

ولكن توجد بعض الأوامر التي لا تعمل مع سيري دون الإتصال بالإنترنت مثل:

إغلاق التطبيقات.

القيام بأي أمر داخل التطبيق.

التحكم في الملفات الموسيقية التي تم تثبيتها على الهاتف.

إجراء المكالمات أو الرد على البريد الإلكتروني والرسائل.

ولا يوجد سبب واضح لكون هذه الأوامر لا تعمل دون إنترنت، وربما يرجع الأمر للقدرات البرمجية للذكاء الاصطناعي في iOS 15.

الفائدة وراء تشغيل سيري دون إنترنت

تستجيب سيري للأوامر التي تعمل دون إنترنت بشكل أسرع على الهاتف، وذلك لأن كل العمليات المطلوبة تتم داخل الهاتف دون الحاجة لأي اتصال مع الخوادم.

وتعمل سيري في العادة عبر تسجيل صوتك والأمر الذي تطلبه، ومن ثم إرسال هذا التسجيل لخوادم آبل لتبدأ بتحليله قبل أن تستقبل سيري الأمر مجددًا لتستجيب له.

لذلك فإن عمل سيري على الهاتف واستجابتها دون الحاجة للخوادم يزيد من سرعة الاستجابة بالإضافة إلى زيادة الخصوصية.

ولن يتم تسجيل صوتك بكثرة كما كان يتم في الماضي، وربما تعمل آبل على تقديم المزيد من المميزات التي تعمل دون اتصال بالإنترنت مع التحديثات القادمة.