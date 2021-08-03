أخبار إيجابية لمستثمري البيتكوين.. إليكم قرار “جوجل” الجديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 22 ثانية

يشهد سوق العملات الرقمية انتعاشاً واضحاً بعد الهبوط الذي خيم على البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، نتيجة الحصار الصيني عليها.

ولكن مع النهضة الأخيرة، طرأ تغير جذري على السياسة الإعلانية لعملاق التصفح الإلكتروني جوجل تجاه البتكوين. حيث غرد خبير سوق العملات الرقمية مايكل فان دي بوب عبر صفحته على موقع تويتر قائلا:

“رُفع الحظر الذي فرضته جوجل على إعلانات بتكوين، هذا نبأ سار.”

وكانت جوجل قد حظرت في مارس 2018 إعلانات العملات المشفرة أو البتكوين بدءا من يونيو لنفس العام، وأضافت جوجل إنها ستحظر نشر إعلانات عن العملات المشفرة ومنها عملة بيتكوين عبر صفحاتها على الإنترنت.

وقالت أنها لن تسمح بالترويج للعملات المشفرة وما يتصل بها مثل الإتجار فيها أو بالمحفظة المالية التي تخزنها سواء على صفحة بحث المحرك، أو على موقع يوتيوب.

وكانت شركة فيسبوك قد اتخذت خطوة مشابهة مطلع 2018 مشيرة للمخاطر التي تعرض المستخدمين لعمليات احتيال. وتتداول البتكوين خلال تلك اللحظات نزولا بحوالي 5% عند مستويات 38 ألف دولار بينما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 716 مليار دولار.

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.