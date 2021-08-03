مطالبات لضبط سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:24 مساءً - تشهد سوق العملات المشفرة اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يتطلب وجود آليات لضبطها.

وطالب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري غينسلر اليوم الثلاثاء، الكونغرس إلى منح الهيئة المزيد من الصلاحيات لتحسين الإشراف على التداول والإقراض ومنصات العملات المشفرة، وهو ما قال إنها منطقة فوضوية مليئة بالاحتيال والمخاطر على المستثمرين.

وقال غينسلر إن سوق العملات المشفرة تشمل العديد من العملات التي قد تكون أوراقًا مالية غير مسجلة، وتترك الأسعار مفتوحة للاحتيال، وتجعل ملايين المستثمرين عرضة للمخاطر.

وأضاف في مؤتمر عالمي، أن ”هذه الفئة من الأصول مليئة بالاحتيال والخداع وإساءة الاستخدام في تطبيقات معينة.. نحن بحاجة إلى سلطات إضافية من الكونغرس لمنع المعاملات والمنتجات والمنصات من الوقوع بين الشقوق التنظيمية“.

ووصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ تريليوني دولار في نيسان/أبريل الماضي، مع قيام المزيد من المستثمرين بتخزين محافظهم في عملات رقمية، لكن الإشراف على السوق لا يزال غير مكتمل.

وكان القطاع ينتظر بفارغ الصبر معرفة نهج غينسلر، وهو ديمقراطي جرى تعيينه لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيسان/أبريل الماضي، بينما يتعلق بالرقابة على تلك السوق التي قال في السابق إنه يجب وضعها ضمن التنظيم المالي التقليدي.

وقدم غينسلر اليوم مزيدا من المؤشرات بشأن نهج تفكيره، قائلا إنه يود من الكونغرس أن يمنح الهيئة سلطة الإشراف على عمليات تبادل العملات المشفرة، التي لا تقع حاليًا ضمن اختصاصها.

كما دعا المشرعون إلى منح الهيئة مزيدًا من السلطة للإشراف على إقراض العملات المشفرة، ومنصات مثل مواقع التمويل اللامركزي التي تسمح للمقرضين والمقترضين بالتعامل في العملات المشفرة دون البنوك التقليدية.

وقال: ”إذا لم نعالج هذه القضايا، فإنني أشعر بالكثير من القلق من أن يتضرر الكثير من الناس“.

وعقب تعليقات غينسلر، هبطت بتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم، أكثر من 3% إلى 37 ألف و918 دولارًا بحلول الساعة 1815 بتوقيت غرينتش.

وقالت تقارير مالية أمريكية، إن أسعار ”بتكوين“ أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية انخفضت، الإثنين، بعد صعودها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى أعلى مستوياتها منذ أيار/ مايو الماضي.

وارتفعت ”بتكوين“ خلال الأسبوعين الماضيين، متجاوزة الحد الأعلى لنطاق تداول مطول بين 30 ألف دولار و 40 ألف دولار، إذ تم تداول العملة بحوالي 42390 دولارا، أول أمس السبت، وهو أعلى مستوى لها منذ 20 أيار/الماضي.