تكنولوجيا: التحديث الجديد من أجهزة Mac Pro يجلب ترقية كبيرة في كرت الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم ابل الجيل الجديد من أجهزة Mac Pro بترقية كبيرة في كرت الشاشة، لتدعم الأجهزة بآداء فائق يحاكي أجهزة workstation للعام 2021.

تتجه ابل لتطوير جيل جديد من أجهزة Mac يأتي بترقية في المعالج المطور من الشركة، كما تدعم ابل الإصدار الجديد من أجهزة Mac Pro بأعلى إختيار في كرت الشاشة، لدعم تطبيقات الحوسبة والرسوم بكفاءة وآداء أعلى.

تؤكد ابل على أن الإصدارات الجديدة من كرت الشاشة Radeon Pro W6800X، وW6800X Duo، وأيضاً W6900X آداء أفضل بنسبة 50% لكل واط مقارنة بالإصدار السابق Vega II، ويمكن لهذه الترقية في الآداء أن تدعم التطبيقات بآداء مميز بسرعة أكبر.

وتظهر ترقية كرت الشاشة في تطبيق Octane X الذي يأتي بآداء أفضل بنسبة 84%، حيث يمكن لتنقية كرت الشاشة أن تدعم أجهزة Mac Pro بآداء إحترافي.

أيضاً يأتي الجيل القادم من الأجهزة بعدد 4 من منافذ Thunderbolt 3، وموصل HDMI 2، كما تدعم الأجهزة تقنية Infinity Fabric Link، كما تشمل كرت الشاشة على ذاكرة 32 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6، بينما يأتي W6800X Duo بذاكرة 64 جيجا بايت رام.

ويأتي إصدار Mac Pro بكرت شاشة W6800X بتكلفة إضافية 2400 دولار، بينما يأتي W6800X Duo بسعر 4600 دولار، وW6900X بسعر 5600 دولار.

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