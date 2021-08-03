شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام الكبرى لمحاربة المعلومات المضللة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تويتر إنها ستشترك مع وكالة أسوشيتد برس ورويترز لتقديم معلومات موثوقة بشكل أسرع على موقع التواصل الاجتماعى كجزء من جهد لمكافحة انتشار المعلومات المضللة، بحسب موقع gadgetsnow الهندي.

ومثل غيرها من شركات وسائل التواصل الاجتماعي، تعرضت الشركة التى تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها لضغوط لإزالة المعلومات المضللة أو الكاذبة من موقعها، و فى وقت سابق من هذا العام، أطلق تويتر برنامجًا يسمى Birdwatch، يطلب من مستخدميه المساعدة فى تحديد التغريدات المضللة والتحقق منها.

وقالت تويتر إنها ستتعاون مع الأخبار أثناء أحداث الأخبار العاجلة لإضافة سياق دقيق، والذى يمكن أن يظهر فى أماكن مختلفة على تويتر، مثل التسمية المرفقة بالتغريدات حول الحدث أو كـ"لحظة"، والتى تنظم المعلومات حول الموضوعات الشائعة على تويتر.

وقال متحدث باسم تويتر إن هذه الشراكات هى المرة الأولى التى يتعاون فيها تويتر رسميًا مع المؤسسات الإخبارية لرفع المعلومات الدقيقة على موقعه، وأضاف المتحدث أن تويتر سيعمل بشكل منفصل مع كل من وكالة أسوشييتد برس ورويترز، قسم خدمات المعلومات بشركة طومسون رويترز، ولن تتفاعل وكالات الأنباء مع بعضها البعض.

وقال Tom Januszewski، نائب رئيس تطوير الأعمال العالمية فى AP: "نحن متحمسون بشكل خاص للاستفادة من نطاق وسرعة AP لإضافة سياق إلى المحادثات عبر الإنترنت، والتى يمكن أن تستفيد من سهولة الوصول إلى الحقائق."