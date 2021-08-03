شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحذف تطبيق مواعدة لغير المطعمين ضد كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذفت شركة أبل من متجر تطبيقاتها iOS App Store تطبيقاً للمواعدة للأشخاص غير المطعمين بلقاح ضد فيروس كورونا، حسبما قال موقع PC Mag.

وجاء قرار اتخاذ هذه الخطوة وحذف التطبيق الذي يسمى Unjected بسبب عدم تقديم معلومات صحية موثوقة، حيث يسوق التطبيق نفسه على أنه "مكان للالتقاء بأشخاص غير مطعمين ويحملون نفس الأفكار".

ولعل ما يثير الجدل أكثر هو أن التطبيق يدعي أيضاً أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يمكن أن تكون خطيرة رغم الأدلة المقدمة من الجهات الصحية الأمريكية التي تظهر أن اللقاحات آمنة وفعالة في إيقاف الفيروس المستمر بالانتشار حول العالم.

وحذفت أبل تطبيق المواعدة هذا خلال الأسبوع الماضي بعد أن تواصلت معها شبكة بلومبيرغ الإخبارية حول المحتوى الموجود عليه، وأضاف التطبيق خاصية الأخبار مؤخراً حيث يمكن للمستخدمين نشر المنشورات التي تحتوي على مواضيع من ضمنها نظريات المؤامرة المتعلقة بمطاعيم فيروس كورونا.

وأوضحت أبل أن تطبيق Unjected خالف قواعد متجر تطبيقاتها من خلال تشجيع مستخدميه على تجنب استخدام مفردات معينة مثل "المطعوم" و"مطعم" و"رقاقة" التي قد تؤدي إلى إجراء تدقيق من جانب الشركة، وأدى هذا إلى محاولة خداع النظام وبالتالي إلى إزالة التطبيق.