أول هاتف ذكي من شاومي مزود بكاميرا أسفل الشاشة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

من المقرر أن تطلق شركة شاومي الصينية هاتفها الذكي الجديد Xiaomi Mi MIX 4، بالصين 10 أغسطس الجاري، بمناسبة عودة سلسلة الهواتف الذكية MIX بعد فترة توقف استمرت حوالي ثلاث سنوات.

وكشفت التقارير أن Mi MIX 4 القادم، سيظهر لأول مرة كأول هاتف ذكي للعملاق الصيني، مزود بمستشعر كاميرا أسفل الشاشة.

واليوم، ظهرت صور جديدة لهذا الجهاز على الإنترنت، والتي يُزعم أنه تم تسريبها من داخل مصانع الشركة.

وتظهر الصور المسربة الهاتف الذكي القادم من شاومي متوافقا مع التسريبات السابقة، ومن المتوقع أن يحتوي الجهاز على ثلاثة مستشعرات موضوعة أسفل الشاشة، كما سيحتوي أيضا على بصمة الإصبع والكاميرا والضوء.

ويقال إن شركة شاومي تستخدم جيلًا جديدًا من تقنية الكاميرا أسفل الشاشة، كما أن المستشعر قد تم وضعه في منتصف الشاشة، وتظهر الصورة أن الحواف المحيطة بلوحة العرض ستأتي ضيقة للغاية لتوفر تجربة غامرة بملء الشاشة.

ونظرًا لأن الشركة اختارت مستشعر الكاميرا داخل الشاشة، فلن يكون من الممكن تقديم شاشة بدقة 2K، وبالتالي، سيكون لدى Mi MIX 4 دقة شاشة Full HD + لتحقيق نتائج أفضل مقارنة بلوحات 1080 بكسل العادية.

وبالنسبة للمواصفات سيحتوي الهاتف على شاشة OLED منحنية مقاس 6.67 بوصة بدقة Full-HD + توفر معدل تحديث عاليًا.

وسيتم تشغيل هاتف Xiaomi Mi MIX 4 بواسطة معالج Qualcomm Snapdragon 888 أو Snapdragon 888+ SoC ، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 12 غيغابايت وتخزين 512 غيغابايت UFS 3.1.

وفي الجزء الخلفي للهاتف، من المتوقع أن يحتوي الجهاز القادم على إعداد ثلاثي الكاميرات، ويمكن أن تحتوي على مستشعر الكاميرا الأساسي Samsung GN1 بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعر واسع للغاية بدقة 48 ميغابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميغابكسل.

وسيحزم الجهاز بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، وقد تم التأكيد الآن أن الهاتف سينطلق بواجهة MIUI 12.5، استنادًا إلى نظام التشغيل Android 11.

كما تم التأكيد أيضا، على أن مطوري الشركة مستمرون في العمل على تطوير وتحديث واجهة MIUI 13 بهدف تحسين تجربة المستخدم، وهو الهدف الرئيس الذي يرتكز عليه الإصدار الجديد من تحديث واجهة المستخدم.