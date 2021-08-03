علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تفاصيل جديد حول هواتف Google Pixel 6 وموعد توفرها في الأسواق

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل جديدة حول سلسلة Google Pixel 6 المرتقبة والتي تتضمن كلاً من هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro.

تتسعد شركة جوجل لإطلاق جيل جديد من هواتف Pixel، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن سلسلة Pixel 6 تنطلق هذا العام في كلاً من أسواق أستراليا ، وكندا ، وفرنسا ، وألمانيا ، واليابان ، وتايوان ، والمملكة المتحدة ، والولايات المتحدة.

لم توضح جوجل بشكل دقيق الموعد المحدد لإطلاق سلسلة  Pixel 6 في الأسواق السابق ذكرها، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الهواتف ستتوفر خلال شهر سبتمبر أو الربع الأخير من 2021.

أيضاً من المقرر أن تتوسع الشركة  بسلسلة Pixel 6 في مزيد من الأسواق لاحقاً، كما ينطلق هاتفي Pixel 6 و Pixel 6 Pro برقاقة Tensor المطورة من الشركة، وأيضاً نظام تشغيل Android 12.

أيضاً من المقرر أن تنطلق الهواتف بثلاثة إختيارات في الألوان، ومن المقرر أن يدعم هاتف Pixel 6 معدل تحديث 90Hz، ويأتي هاتف Pixel 6 Pro بمعدل تحديث 120Hz وشاشة منحنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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