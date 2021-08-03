شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يجعل تسجيل الدخول أكثر أمانًا لمستخدمى أندرويد وiOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيسمح عملاق الشبكات الاجتماعية تويتر الآن لمستخدمى iOS وأندرويد بتسجيل الدخول باستخدام حساب Apple أو Google الخاص بهم عند الوصول إلى تويتر.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، يسمح تويتر للمستخدمين الآن بتسجيل الدخول باستخدام حسابات Apple أو Google الخاصة بهم طالما أن رسائل البريد الإلكترونى هى نفسها، وقد ظهرت الميزة الشهر الماضى فى الإصدار التجريبى من تويتر وبدأت الشركة الآن طرحها العام.

وبالحديث عن هذه الوظيفة الجديدة، نشر دعم تويتر، "قم بتسجيل الدخول بسهولة وابدأ فى التمرير فى مخططك الزمني، والآن، عند تسجيل الدخول أو الاشتراك للانضمام إلى المحادثة على تويتر، لديك خيار استخدام:

▪️ حساب Google الخاص بك على التطبيق وعلى الويب.

▪️ أو معرف Apple الخاص بك على iOS وقريبًا على الويب.

وتتيح هذه الميزة الجديدة أيضًا للمستخدمين تسجيل الدخول أو إنشاء حساب باستخدام تفاصيلهم الحالية، ومع تطبيق هذه الميزة الجديدة، لن يضطر المستخدمون بعد الآن إلى ملء المعلومات الأساسية مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني. إلى جانب ذلك، سيؤدى أيضًا إلى إبطال متطلبات كلمة المرور.

وإذا كان لديك حساب تويتر بالفعل، فيمكنك استخدام البريد الإلكترونى لحساب Google أو Apple لتسجيل الدخول وحذف خطوة إدخال كلمة المرور، ومن ناحية أخرى، إذا لم يكن لديك حساب تويتر، فيمكنك إنشاء حساب باستخدام خيار تسجيل الدخول إلى Google أو Apple.

وفى الأسبوع الماضي، طرح تويتر ميزة جديدة ستعلم المستخدم إذا تم قفل حسابه أو تعليقه، ويقوم تويتر باختبار ميزة إشعارات جديدة ستخبرك ما إذا تم قفلك أو تعليقك بسبب انتهاك قواعد تويتر، وستظهر الإشعارات على شكل لافتة أعلى موجز تويتر الخاص بك، كما ذكرت The Verge، يقوم تويتر حاليًا باختبار هذه الميزة مع نسبة صغيرة من مستخدمى تويتر على أندرويد و iOS و Web.