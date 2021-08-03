شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دفعة جديدة من أقمار OneWeb تطلق بصاروخ روسي الشهر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روجوزين، أن الاستعدادات جارية لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض، وفي تدوينة له عبر الإنترنت قال روجوزين "تجري التحضيرات لإطلاق دفعة جديدة تضم 36 قمرا من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض، عملية الإطلاق ستنفذ في 20 أغسطس الجاري من قاعدة بايكونور الفضائية، وباستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b".

ووفقا لما ذكره موقع RT ، كانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشارت مؤخرا إلى أن دفعة الأقمار الجديدة قد وصلت "بايكونور"، وأن عملية الإطلاق المنتظرة ستكون تاسع عملية إطلاق لأقمار OneWeb بشكل عام، وثالث عملية لإرسال هذه الأقمار إلى المدارات تجري من القاعد المذكورة.

وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وكانت الشركة قد أطلقت أول 6 أقمار لها إلى الفضاء في فبراير 2019، وجرت عملية الإطلاق حينها من قاعدة كورو في جوايانا الفرنسية، وباستخدام صاروخ روسي من نوع Soyuz-ST، أما آخر دفعة أطلقتها من الأقمار فكانت في الأول من يوليو الفائت.