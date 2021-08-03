شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قنوات كثيرة من خدمة البث المجانى WatchFree Plus من Vizio.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Vizio بتجديد تجربة البث WatchFree الخاصة بها، ومنحها مظهرًا جديدًا تمامًا، ووضعت علامة "plus" في نهاية عنوان خدمتها.

ووفقا لموقع "the verege " تحصل الخدمة المعروفة سابقًا باسم WatchFree على ميزات تنقل جديدة لتحسين البحث واكتشاف المحتوى المجانى مع التوصيات التي تلبي الاهتمامات الفردية للمشاهد بالإضافة إلى ذلك، يقدم دليل البرمجة الحية الآن مئات القنوات المجانية عبر عدد شامل مدهش من الأنواع، وكل شيء من الكوميديا والرياضة إلى قائمة طويلة من القنوات الترفيهية.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل دليل برنامج WatchFree Plus من Vizio الآن على فئة "مميزة" للمحتوى الموسمي، والمجموعات ذات الموضوعات، وما يسمى بالقنوات "المنبثقة" (أو المحاور للبرمجة محدودة الوقت) بالإضافة إلى Vizio الحصرية والمخصصة برعاية قنوات (تشمل واحدة تسمى Fork & Flight للمحتوى الغذائى وتحقيقات Vizio، قناة الجريمة الخاصة بها)، يمكن لمستخدمي جهاز التحكم عن بُعد المزود بالصوت من Vizio التنقل في دليل البرنامج بهذه الطريقة، أو يمكن التنقل فى الدليل صوتيا من خلال SmartCast Mobile لنظامى التشغيل iOS و Android.

ووفقا لـ Vizio ، تعد خدمة البث المجانية والمدعومة بالإعلانات واحدة من أفضل مصادر المحتوى على أجهزة تلفزيون SmartCast الخاصة بها، وقالت الشركة إن البيانات حول عادات المشاهدة - التي تعد جوهر نشاطها الإعلاني - كانت "أساسية" في إعادة تصميم WatchFree Plus، ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون فى إلغاء الاشتراك فى جمع بيانات Vizio حول عادات المشاهدة أو حذف بيانات العرض القيام بذلك من قائمة "إعادة التعيين والمشرف" من إعدادات النظام الخاصة بهم، ويمكن العثور على إرشادات مفصلة حول العثور على الإعداد هنا.

وقالت كاثرين بوند، نائبة رئيس تطوير الأعمال فى Vizio فى بيان: "توفر WatchFree + للجمهور إمكانية الوصول إلى القنوات والبرمجة التي تتوقعها باستخدام الكابل، ولكن في بيئة بث مجانية تجعل من السهل تخصيص تجربة الترفيه وتخصيصها".