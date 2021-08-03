الآن يمكنكم استخدام سيري في iOS 15 دون إنترنت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 02:24 مساءً - منذ ساعتين

يستطيع أي مستخدم الآن استخدام سيري في iOS 15 دون اتصال بالإنترنت، ولكن لا تعمل جميع أوامر سيري دون اتصال بالإنترنت.

حيث يحتاج المساعد الشخصي من آبل إلى وصول للإنترنت للاستجابة لبعض الأوامر التي تحتاج إلى الإنترنت.

أوامر سيري في iOS 15 التي تعمل دون اتصال بالإنترنت

تعمل بعض أوامر سيري دون الحاجة لإتصال بالإنترنت، وذلك بفضل التطور الذي حدث على الذكاء الاصطناعي في iOS 15.

حيث تستطيع سيري الآن ترجمة وفهم بعض الأوامر التي تطلبها منها والتحكم في هاتفك بشكل كامل دون الإتصال بالإنترنت.

وتعمل الأوامر التالية دون الحاجة للإتصال بالإنترنت:

ويعتبر أمر الإنتقال للمقطع الموسيقي التالي الأمر الوحيد الذي يعمل مع تطبيقات الموسيقى، حيث تحتاج للإنترنت إذا أردت تشغيل مقطع بعينه أو غيرها من الأمور.

ويمكنك استخدام أوامر سيري دون إنترنت بالشكل المعتاد، وذلك عبر مناداة سيري و إخبارها بالأمر بعد ذلك.

وتعمل هذه الخاصية بشكل تلقائي دون الحاجة لتفعيلها، حيث لا يوجد اختيار لتفعيل أو إغلاق الخاصية.

لذلك عندما تقوم بتحديث هاتفك والإنتقال لنظام iOS 15، فإنك تجد سيري تعمل بشكل تلقائي دون أي تدخل من قبلك.

ولكن توجد بعض الأوامر التي لا تعمل مع سيري دون الإتصال بالإنترنت مثل:

إغلاق التطبيقات.

القيام بأي أمر داخل التطبيق.

التحكم في الملفات الموسيقية التي تم تثبيتها على الهاتف.

إجراء المكالمات أو الرد على البريد الإلكتروني والرسائل.

ولا يوجد سبب واضح لكون هذه الأوامر لا تعمل دون إنترنت، وربما يرجع الأمر للقدرات البرمجية للذكاء الاصطناعي في iOS 15.