تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 4 من أغسطس للإعلان عن الجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث جديد من Oppo غداً 4 من أغسطس لكشف النقاب عن الجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة المطورة من الشركة.

تتجه الشركات المصنعة للهاتف بخطوات سريعة نحو تطوير تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، ولقد قدمت ZTE مؤخراً هاتف Axon 30 الذي يضم الجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، بينما تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف galaxy z3 fold الذي يأتي بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة للمرة الأولى من سامسونج.

وتنضم شركة Oppo من جديد بالجيل الثاني من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة، حيث ينطلق حدث الشركة غداً للكشف عن التحسينات الجديدة التي تقدم للتقنية.

ولقد جاءت تقنية Oppo الأولى للكاميرة أسفل الشاشة بتصميم يدعم تخصيص الشاشة ونموذج الكاميرة، حيث صممت عدسات الكاميرة من مادة شفافة مع دعم إعادة ترتيب البيكسل.

يذكر أن شركة ZTE هي أولى الشركات المطورة لهاتف مجهز بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة والذي يتوفر بالفعل في الأسواق، حيث قدمت Axon 20، ومن ثم هاتف Axon 30 الذي جاء بترقية للتقنية.

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