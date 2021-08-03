شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تخطط لإطلاق مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الفضائية الروسية أن العمل جار على مشروع تطوير مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية لإطلاقها إلى مدارات الأرض، وحول الموضوع قال نائب كبير المصممين في شركة "ريشيتنيوف" الروسية لصناعات الفضاء، ألكسندر كوزوفينكوف: "تخطط شركتنا لتطوير مجموعة من أقمار Marathon-IoT لإرسالها إلى مدارات الأرض.. أول قمر من هذه الأقمار من المخطط إطلاقه عام 2023، والعام الذي يليه ستطلق 5 أقمار من هذا النوع، وعام 2026 سنطلق نصف عدد الأقمار المخطط إرسالها إلى الفضاء، وستكتمل المجموعة عام 2027.

ووفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم، أضاف "ستضم مجموعة Marathon-IoT الجديدة 264 قمرا صناعيا، ستدور في مدارات مختلفة على ارتفاعات تصل إلى 750 كلم عن سطح الأرض، لقد وضعنا التصميم الأولي لنماذج هذه الأقمار، وبرنامج أنظمة تشغيلها أصبح جاهزا أيضا، وقد نختبر نماذج الأقمار العام القادم".

وأشار كوزوفينكوف إلى أن مجموعة Marathon-IoT ستكون جزءا من الأقمار الصناعية التي ستطلقها روسيا في إطار مشروع Sphere، والذي يهدف إلى إطلاق عدد كبير من الأقمار لتغطية الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة.