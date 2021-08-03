شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 13 مدينة عربية هى الأعلى حرارة فى العالم.. والكويت فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد العالم هذا الصيف أحوالا جوية شديدة التقلب، بين هطول غزير للأمطار وصولها إلى حد الفيضانات في بعض الدول، وبين ارتفاع كبير في درجة الحرارة، التي وصلت إلى أعلى معدلاتها في عدد من المدن حول العالم، من بينها 13 مدينة عربية وفقا لموقع سكاى نيوز عربية .

وكشف موقع "إلدورادو ويذر" المختص بالأحوال الجوية، المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة، الاثنين، على كوكب الأرض، والتي جاءت في صدارتها مدينة الجهراء الكويتية.

وأوضح الموقع أن الجهراء سجلت اليوم درجة حرارة وصلت إلى 49.9 درجات، إلى جانب 7 مدن كويتية أخرى كانت من بين 15 مدينة هي الأعلى حرارة.

وجاء موقع مطار الملك فهد في مدينة الدمام السعودية، بالمركز الثاني في القائمة، حيث تم تسجيل درجة حرارة بلغت 49.8 درجات.

كما وجد العراق نفسه في القائمة بـ4 مدن، تتصدرها البصرة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 49.

وشملت القائمة مدن الجهراء (الكويت) والدمام (السعودية) والصليبية (الكويت) والبصرة (العراق) والمطربة (منطقة المرصد الجوي في الكويت) والعبدلي (الكويت) والكويت (المطار) والوفرة (الكويت) والبصرة (المطار) وخانقين (العراق) والنويصيب (الكويت) وبلدة بدرة بمحافظة واسط العراقية والمزرعة التجريبية في الكويت.