شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لندن تنجح فى تركيب نظام شحن للمركبات الكهربائية الأول من نوعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع thenextweb، أنه تم تركيب نظام شحن للمركبات الكهربائية هو الأول من نوعه فى لندن، لا يتطلب نقاط الشحن "المسطحة والمتساطحة" أى أثاث شارع مرتفع بشكل دائم عند حافة الرصيف، مما يعني أنها لا تشغل أي مساحة عندما لا تكون قيد الاستخدام، ثم تنبثق أجهزة الشحن عندما يقوم المستخدم بتوصيل كابل.

كما صممت الشركة الاسكتلندية الناشئة Trojan Energy وفقا لتقرير الموقع، التقنية لتوفير الشحن في الشارع للأشخاص الذين لا يستطيعون الشحن في المنزل، وسعى الفريق للحصول على مدخلات من Disability Rights UK للتأكد من أن النظام آمن لجميع مستخدمي الشوارع.

وتم بالفعل تثبيت خمسة من الموصلات في منطقة برنت بلندن لإجراء اختبار أولي للنظام، وسيتم بعد ذلك إطلاق تجربة كاملة من 150 نقطة شحن عبر برنت وكامدن من سبتمبر هذا العام إلى مارس 2022، وسيتم تقسيم هذا النظام إلى 10 مجموعات من 15 نقطة شحن، ويتم توصيل كل مجموعة بوصلة شبكة كهرباء منفصلة توزع الطاقة عبر أجهزة الشحن.

كما اشترك أكثر من 140 سائقًا للمركبات الكهربائية و 75 مستخدمًا محتملاً للمركبات الكهربائية لاختبار التكنولوجيا، وكشفت دراسة ما قبل التجربة أن 50% منهم يجدون أن وضع الشحن الحالى غير مريح ويحتاجون إلى حل أفضل، وقال أكثر من 70% إن توفر نقاط الشحن المحلية كان عاملاً مهمًا في شراء السيارات الكهربائية.