شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يصبح تيليجرام بديل Google Meet لمكالمات الفيديو الطويلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت أعداد كبيرة من المستخدمين فى فترة الوباء إلى المشاركة في مكالمات فيديو، إما للعمل أو للحاق بالأصدقاء حيث قدمت العديد من المنصات مكالمات مجانية غير محدودة وميزات أخرى دون أى تكلفة، ولكن الآن تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تقليص الميزات المجانية وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وفي الشهر الماضي حدد Google Meet مكالماته الجماعية المجانية بـ 60 دقيقة، قد يكون ذلك مزعجًا إذا كنت تشاهد عرضًا أو فيلمًا مع الأصدقاء.

لكن لحسن الحظ كان هناك بدائل مثل Telegram لذلك في الشهر الماضي حيث طرح تطبيق الدردشة ميزة الاتصال الجماعي، وسعت الحد الأقصى لعدد المشاهدين للمكالمة الجماعية إلى 1000 مشارك.

هذا يعني أنه بصرف النظر عن مشاهدة المحتوى مع أصدقائك، يمكنك الاستمتاع بالمحاضرات أو عروض الموسيقى الحية من خلال التطبيق، ولكن من المهم أن تضع في اعتبارك أن عدد المذيعين- الأشخاص الذين يمكنهم مشاركة الشاشة - تم تحديده بـ 30 مشاركًا، لكن هذا ليس سيئًا على الإطلاق لمنصة مجانية.

هناك بعض القيود على مكالمات Telegram الجماعية، حيث سيتعين عليك تنظيم جميع المكالمات على هاتفك، وعلى عكس Google Meet، لا يوجد رابط للمشاركة، إذا كنت ترغب في المشاركة في مكالمة كمذيع أو عارض، فسيتعين عليك أن تكون جزءًا من مجموعة تيليجرام هذه.

ومع ذلك إذا كنت ترغب في إجراء مكالمات جماعية أكثر رسمية، يمكنك تجربة بديل مفتوح المصدر مثل جيتسي.