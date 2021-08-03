غوغل تحدث بصمة جديدة في قطاع الهواتف الذكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بعدما كانت غوغل تستخدم سابقاً معالجات من صنع شركة كوالكوم لهواتف بيكسل الخاصة بها، وهي أحدث شركة لتصنيع الهواتف الذكية تصنع معالجا خاصا بها بدلا من الاعتماد على شركة أخرى، أحدثت غوغل بصمة جديدة لها في قطاع الهواتف الذكية مع جهازي “بيكسل 6” و”بيكسل 6 برو”، واللذان أدخلاها في منافسة مع آبل وسامسونغ.

وفي منشورات على موقع تويتر كشفت الشركة عن تشكيلة ملونة من الهواتف الذكية المليئة بالميزات، مع أول معالج من صنع غوغل مصمم خصيصا لجهاز بيكسل.

وقالت الشركة إن المعالج الجديد “تنسر” سيسمح لبيكسل بأن يكون أسرع وأكثر قابلية للتخصيص، كما أن بيكسل 6 لديه “طبقات أمان” أكثر مقارنة بالهواتف الأخرى.

وابتعدت آبل في العام الماضي عن استخدام معالجات من شركة إنتل لأجهزة ماك، واستخدمت معالجات “أم 1” الخاصة بها، وهي خطوة حازت على إعجاب المستخدمين بالسرعة المضافة وعمر البطارية الطويل.