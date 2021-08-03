تكنولوجيا: Redmi تعلن رسمياً عن سلسلة أجهزة RedmiBook

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Redmi الفرعية لشركة شاومي عن الجيل الأول من أجهزة الحاسب المطورة من العلامة التجارية والتي تنطلق للأسواق بعنوان RedmiBook.

يتضمن الجيل الأول من سلسلة أجهزة الحاسب المحمول المطورة من علامة Redmi كلاً من أجهزة RedmiBook E-Learning وأيضاً RedmiBook Pro.

تتوافق سلسلة أجهزة RedmiBook في لغة التصميم التي تنطلق بها الأجهزة، كما يضم كلا الإصدارين شاشة بحجم 15.6 إنش، وجودة عرض FHD، ويزن هيكل الأجهزة 1.8 كجم، في تصميم من البولي كربونات للهيكل.

ويتميز جهاز RedmiBook Pro بسماكة 20مم، كما يضم كاميرة webcam إلى أعلى الشاشة بدقة 720 بيكسل، مع لوحة لمس تتميز بتصميم أكثر إتساعاً وتدعم تقنية Windows Precision Driver، بينما تأتي لوحة المفاتيح بمسافة إنتقال 1.5مم.

ويأتي مدخل الطاقة في الجانب الأيسر من الأجهزة، بينما يضم الجانب الأيمن اثنان من منافذ USB 3.2، ومنفذ HDMI، مع فتحة قفل Kensington، منفذ Gigabit Ethernet بحجم كامل، مع مدخل combo للسماعات 3.5مم، وفتحة لبطاقة SD، إلا أن الأجهزة لا تتضمن منفذ USB-C، أيضاً تضم الأجهزة اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 2W، وتدعم تقنية DTS، وWi-Fi 5، والبلوتوث 5.0.

وينطلق جهاز RedmiBook Pro بالجيل 11 من معالجات إنتل Tigerlake، مع معالج Core i5-11300H ثماني الأنوية، وكرت شاشة إنتل Iris Xe، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام بسرعة 3200MHz، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة NVMe.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 46WHr والتي تستمر بعمر شحن يصل إلى 10 ساعات، مع شاحن 65W الذي يدعم شحن الجهاز إلى نسبة 50% خلال نصف ساعة.

من جانب أخر يأتي الإصدار التعليمي RedmiBook e-Learning برقاقة معالج Core i3-1115G4، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة SSD.

وتنطلق الأجهزة بنظام تشغيل Windows 10 على أن تدعم التحديث إلى Windows 11، ومن المقرر أن يتوفر RedmiBook Pro بسعر 672 دولار، بينما ينطلق RedmiBook e-Learning بسعر 565 دولار.

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