شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن لأى جهاز كمبيوتر تثبيت Windows 11؟.. إليك كيفية اكتشاف ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مايكروسوفت أول إصدار تجريبي عام ومستقر لنظام التشغيل ويندوز 11، ولكن لن يتمكن الجميع من تثبيته، على الرغم من أن Windows 11 يبدو وكأنه إصلاح بصري أكثر من كونه تجديدًا جذريًا لنظام التشغيل، فقد أجرت مايكروسوفت بعض التغييرات الرئيسية التي تجعله حصريًا للأجهزة الأحدث، حتى بعض أجهزة Surface الخاصة بالشركة لن تتمكن من تشغيل Windows 11 ، لذا إليك كيفية معرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك سيفعل ذلك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ما هو الحد الأدنى من المواصفات؟

هذه هي الحد الأدنى من المواصفات الرسمية لنظام التشغيل Windows 11:

المعالج: 1 جيجاهرتز أو أسرع مع نواتين أو أكثر على معالج متوافق 64 بت أو نظام على شريحة (SoC).

ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت.

التخزين: 64 جيجا أو أكثر.

البرامج الثابتة: UEFI ، التمهيد الآمن قادر.

الأمان: Trusted Platform Module (TPM) الإصدار 2.0.

بطاقة الرسومات: متوافقة مع DirectX 12 أو أحدث مع برنامج تشغيل WDDM 2.0.

الشاشة: 720 بكسل ، 9 بوصات قطرية على الأقل.

يلزم الاتصال بالإنترنت لتثبيت إصدار Windows 11 Home.

هناك بعض المتطلبات الأخرى لميزات معينة، ولكن هذه هي المتطلبات الأساسية اللازمة لتشغيل الأشياء.

للوهلة الأولى ، لا يبدو ذلك سيئًا على الإطلاق، معالج 1 جيجا هرتز، 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 64 جيجا بايت للتخزين؟ حتى أجهزة الكمبيوتر منذ 10 سنوات كانت قادرة على فعل ذلك، لكن يوجد عوامل أخرى.

وحتى لو كان جهاز الكمبيوتر المكتبي القديم أقوى من الكمبيوتر المحمول المعتاد اليوم، فقد لا يحالفك الحظ، بالنسبة لبعض أجهزة الكمبيوتر القديمة، فإن متطلبات TPM 2.0 هي أمر صرحت Microsoft بأنه ضروري للغاية، لكن التوافق هو مزيج من عدة عوامل، وحتى بعض أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام TPM 2.0 غير قادرة على تشغيل Windows 11 - بما في ذلك Microsoft Surface Studio 2 ، الذي تم إصداره في 2018.

صرح مايكروسوفت أنه سيتم دعم معالجات Intel فقط من الجيل الثامن وما فوق استخدم Surface Studio، وبالمثل لن يُسمح بجميع معالجات AMD.

كما ليس من الضرورة أن تسمح Microsoft لـ Windows Insiders بتشغيل معاينات Windows 11 على أجهزة غير مدعومة رسميًا، ومع ذلك، لن يتمكن هؤلاء الأشخاص من تثبيت الإصدار النهائي من نظام التشغيل عندما يتم نشره في وقت لاحق من هذا العام.

ما هي وحدة TPM 2.0؟

TPM هي وحدة أمان يمكن أن تكون إما شريحة مادية أو مفتاح تشفير مضمن في المعالج، إنه يحافظ بشكل أساسي على تشفير محرك الأقراص الخاص بك قبل بدء التشغيل لإبقائك في مأمن عبر الإنترنت، يتحقق جهاز الكمبيوتر الخاص بك من المفتاح قبل بدء التشغيل، وإذا حدث خطأ ما، فسيبقي محتوياتك مغلقة.

وتحاول Microsoft جعل Windows أكثر أمانًا للمضي قدمًا، ولكن للقيام بذلك، يجب أن تترك بعض الأجهزة القديمة وراءها.

كيف أعرف إذا كان لدي TPM 2.0؟

هناك العديد من الطرق للتحقق مما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك متوافقًا مع TPM 2.0، قد تكون أسهل طريقة هي البحث عنها في إدارة الأجهزة.

اضغط على زر Windows على لوحة المفاتيح أو انقر على زر قائمة ابدأ واكتب "إدارة الأجهزة"، انقر فوق ذلك، يجب أن تشاهد قائمة بمكونات جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

ابحث عن عنصر يقول "أجهزة الأمان" وسترى Trusted Platform Module 2.0، إذا رأيت TPM 1.2 بدلاً من ذلك - أو لا شيء على الإطلاق - فلن تتمكن من تشغيل Windows 11.

كيف يمكنني التحقق مما إذا كان المعالج الخاص بي متوافقًا؟

إذا كان لديك TPM 2.0 ولكنك لا تزال غير متأكد مما إذا كان معالجك متوافقًا، فقد أعدت Microsoft بعض القوائم الخاصة بالأجهزة المتوافقة. فيما يلي قوائم معالجات AMD و Intel و Qualcomm.

لكن ضع في اعتبارك أن هذه القائمة قد لا تكون نهائية - يبدو أن بعض الأشخاص على معالجات مختلفة قادرون على تشغيل نظام التشغيل ، ولا يزال من الممكن تغيير الأشياء من الآن وحتى الإصدار.

هل هناك تطبيق يمكنني استخدامه للتحقق منه؟

أصدرت Microsoft في البداية تطبيق "PC Health Check" للسماح للمستخدمين بمعرفة ما إذا كان Windows 11 متوافقًا مع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ولكن قامت الشركة بإزالة الأداة مؤقتًا أثناء إجراء بعض التغييرات لتزويد المستخدمين بمزيد من المعلومات حول رفضهم.

ومع ذلك قد ترغب في معرفة ما إذا كانت الأداة جاهزة للتنزيل متوفرة من قبل؛ ستجدها بالانتقال إلى صفحة Microsoft Windows 11 والتمرير لأسفل إلى قسم "التحقق من التوافق".

إذا كنت ترغب في اتباع نهج تابع لجهة خارجية ، فيمكنك تنزيل أداة WhyNotWin11 بواسطة المطور rcmaehl على GitHub، سيفحص نظامك ويخبرك إذا كان يمكنه تشغيل Windows 11 بناءً على المتطلبات الحالية المعروفة، فقط ضع في اعتبارك أن هناك احتمالية أن تكون خاطئة، كونها أداة غير رسمية وكل شيء.