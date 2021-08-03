شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. لو هتاخد إجازة؟ هكذا يمكنك تفعيل ميزة الرسائل التلقائية على Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخطط للسفر في أي وقت قريبًا ولا تريد أن تزعجك رسائل البريد الإلكتروني، فعليك الاستفادة من أداة المجيب التلقائي في Gmail، حيث تتيح هذه الأداة للمستخدمين إعداد رد تلقائي لإعلام الأشخاص بأنك غير متاح في ذلك الوقت ولن تتمكن من الرد عليهم على الفور.

وهذا يعني أنه إذا أرسل إليك شخص ما رسالة، فسوف يتلقى ردًا عبر البريد الإلكتروني يحتوي على ما كتبته في الرد التلقائي الخاص بإجازتك.

وإليك كيفية إعداد الرد أثناء الإجازة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

1. على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح Gmail.

2. في الجزء العلوي الأيسر، انقر على الإعدادات.

3. مشاهدة كل الإعدادات.

4. مرر لأسفل إلى قسم "المجيب التلقائي".

5. حدد تشغيل المجيب التلقائي.

6. املأ النطاق الزمني والموضوع والرسالة.

7. أسفل رسالتك، حدد المربع إذا كنت تريد فقط لجهات الاتصال الخاصة بك أن ترى رد إجازتك.

8. في الجزء السفلي من الصفحة، انقر فوق حفظ التغييرات.

عندما تعود وتريد إيقاف هذه الردود التلقائية، يمكنك ببساطة النقر فوق "إنهاء الآن" في البانر أعلى بريدك الوارد.

ما تحتاج لمعرفته حول رد الإجازة

يبدأ رد الإجازة في الساعة 12:00 صباحًا من تاريخ البدء وينتهي في الساعة 11:59 مساءً من تاريخ الانتهاء ما لم ينه المستخدم في وقت سابق، وفي معظم الحالات، لا يتم إرسال الرد أثناء الإجازة إلا إلى الأشخاص في المرة الأولى التي يرسلون فيها رسائل إلى المستخدم، ومع ذلك، في حالة تشغيل رد الإجازة بعد أربعة أيام وقام نفس الشخص بالاتصال بالمستخدم مرة أخرى، فسيتم إرسال رد الإجازة مرة أخرى.

وتبدأ الاستجابة أثناء الإجازة في كل مرة يعدّلها المستخدم، وهذا يعني أنه إذا تلقى شخص ما استجابة أولية أثناء الإجازة من المستخدم، فحينئذٍ يرسل له بريدًا إلكترونيًا مرة أخرى بعد أن يعدل رده، فسيرى الرد الجديد أيضًا.