شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصنع آيفون الأكبر عالميًا يواجه نقصًا فى العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتأثر أكبر مصنع لتصنيع أجهزة هواتف شركة آبل في العالم، الذي تديره شركة فوكسكون في تشنغتشو، إلى حد كبير بالفيضانات المحلية ويستعد الآن لإنتاج آيفون 13، وذلك وفقًا لصحيفة خنان ديلي الرسمية.

وذكرت الصحيفة وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، أن هناك أكثر من 200 ألف عامل في الخدمة في مصنع إنتاج آيفون الرئيسي للشركة في المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو، التي لم تتأثر، وذلك بالرغم من تعرض مصنعين صغيرين لأضرار بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

ونقلت الصحيفة عن وانغ شيويه، نائب مدير فوكسكون تشنغتشو للعلوم، قوله إن تصنيع الهواتف الذكية لم يتأثر بالأمطار الغزيرة وإنه يعمل كالمعتاد.

وتتماشى المعلومات مع التقارير السابقة التي قالت إن الفيضانات كان لها تأثير مباشر محدود في إنتاج آيفون في مدينة تشنغتشو.

وفي مواجهة نقص العمال، رفع المصنع مكافآته النقدية للموظفين الجدد إلى مستوى قياسي آخر مع زيادة الإنتاج.

وتمتلك مصانع فوكسكون في مدينة تشنغتشو القدرة على إنتاج 500 ألف هاتف يوميًا، وعادة ما تمثل هذه 80 % من أجهزة آيفون المصنوعة في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك تبلغ القوة العاملة المشتركة لمصانع فوكسكون في مدينة تشنغتشو أكثر من 250 ألف عامل، وتتجاوز في أوقات الذروة 300 ألف عامل.

وأبلغت الشركة وسائل الإعلام الحكومية أن مصنعها في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية تضرر بشدة، وذلك جراء هطول الأمطار الغزيرة في 20 يوليو، مع تضرر المبنى والمعدات من الفيضانات.

مصنع آيفون يواجه نقصًا في العمالة

حوصر أكثر من 2000 عامل من عمال فوكسكون و 600 مدني بسبب الأمطار في نفس اليوم، ووفرت فوكسكون المأوى والموارد للمتضررين، ونقل عن أحد عمال الشركة قوله إن المياه وصلت إلى ثلاثة طوابق من مبنى سكن الموظفين.

ومع ذلك، تحسن الوضع بسرعة واستؤنف الإنتاج فى المصنع، علاوة على ذلك عاد إلى المستويات الطبيعية مع تشغيل جميع خطوط التجميع الأربعة عشر.

وقالت فوكسكون إنها تحاول الآن توظيف المزيد من العمال لتلبية الطلب المتزايد على الهواتف الجديدة، وقال تشانغ زانو، نائب مدير مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا: لدينا حاليًا عدد كبير من الطلبات التي تتطلب الكثير من القوى العاملة.

وأضاف: نشهد فجوة في المعروض من العاملين في الخطوط الأمامية، ومن الآن فصاعدًا، نمنح الأولوية لتوظيف المتضررين من الفيضانات.