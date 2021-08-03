شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه التطبيقات يجب حذفها من نظام ويندوز فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تتوقف شركة التكنولوجية العملاقة مايكروسوفت عن سعيها لتحديث أنظمتها التي تشغل حواسيبها الثابتة والمحمولة، وتخليص المستخدمين من كل التطبيقات غير المهمة، ورغم ذلك فإنه لا تزال في تلك الحواسيب تطبيقات ضارة ينبغي حذفها يدوياً وفقا لجريدة البيان الاماراتيه.

ومن أبرز التطبيقات:

Microsoft Silverlight

عند إصداره في 2007، كان الهدف من Microsoft Silverlight أن يصبح أداة عالمية لتشغيل الوسائط الغنية على الإنترنت على غرار Adobe Flash.

إذا زرت الصفحة الرسمية لـ Silverlight على متصفح Microsoft Edge، سوف ترى إشعاراً بأنه لم يعد متوافقاً مع متصفح مايكروسوفت الرسمي، ويخبرنا ذلك بكل شيء عن مدى عدم جدوى الاحتفاظ بذلك البرنامج.

Adobe Flash

هل لا تزال هناك استخدامات لـ Flash؟ ليس على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بالتأكيد، لأنه ليس مفيداً في عرض محتوى الهواتف.

فبعدما كان Adobe Flash هو البرنامج العالمي لتشغيل مقاطع الفيديو والألعاب ومحتوى الإنترنت، فقد حان الوقت لذلك التطبيق للتقاعد إلى الأبد.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعرّض البرنامج لهجمات خبيثة بسبب نقاط الضعف العديدة لديه، مما جعله البرنامج المفضل لمطوّري الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، وفقاً لما ذكره موقع MakeTechEasier السنغافوري.

Java

لا شكَّ أن مُعظم الناس لم يعودوا يستخدمون تطبيق Java والسبب يرجع إلى ملايين مرتكبي الجرائم الإلكترونية الذين جعلوا ذلك البرنامج اللطيف وجهتهم المفضلة لهجماتهم الإلكترونية، وهو سبب وجيه لإلغاء تثبيت هذا التطبيق من جهازك.

iTunes

بالنظر إلى أن هذه القائمة تتعامل مع برامج ويندوز، ننصح بعد استخدام iTunes على أجهزة تعمل بنظام ويندوز 10، فقد تصبح تجربة المستخدم بطيئة ومرهقة ومملة بسبب خاصية المزامنة التلقائية.

هناك الكثير من أوجه عدم التوافق في البرنامج؛ مما يجعل عناصر القائمة تظهر بشكل غير صحيح على شاشة ويندوز.

في الوقت الحالي، ستشعر بفوضى كبيرة عند تشغيل تحديث برنامج أبل على نظام ويندوز 10.

إذا كنت تستخدم جهازاً يعمل بنظام ويندوز 10، وفّر على نفسك العناء والإحباط وتخلص من iTunes، فنظام ويندوز غير مصمم لهذا البرنامج.

ولاحظ أيضاً أن إلغاء تثبيت iTunes سينطوي على معاناة وصعوبات أيضاً؛ لذا، إذا كان لديك هذا البرنامج، اطلع على أحدث إرشادات أبل بخصوص كيفية التخلص منه ومن مكوناته.





QuickTime

هو مشغل فيديو شركة آبل، على الرغم من أنه لا يزال تطبيقاً حالياً على نظام التشغيل macOS، فإنّ الشركة لم تعد تدعم إصدار Windows منذ عام 2016.

وبعد فترة وجيزة من إعلان Apple عن إهمال QuickTime لنظام التشغيل Windows، تم التأكد من أن البرنامج يحتوي على بعض نقاط الضعف الحرجة، وفقاً لموقع Makeuseof.

ونظراً لأن Apple لن تقوم بتصحيح هذه الأخطاء أبداً، فليس من الآمن تثبيت QuickTime بعد الآن.

CyberLink PowerDVD

في يوم من الأيام، كان البرنامج هو الخيار الأول بلا منافس في تشغيل الوسائط على أجهزة ويندوز والأنظمة الأخرى، إلا أن CyberLink PowerDVD بدأ يصبح ثقيلاً وبطيئاً، وأصبحت تجربة الاستخدام بمثابة عرض شرائح إعلانية.

وحتى بعد إلغاء تثبيت PowerDVD، ستظل هناك بعض البقايا البرمجية ومدخلات السجل في كل مكان؛ لذا، ستحتاج إلى تعلّم كيفية حذف البرنامج بأكمله من نظامك.

CCleaner

على عكس العديد من البرامج الأخرى في هذه القائمة، هناك إيجابيات لتطبيق CCleaner؛ إذ يمكن استخدامه لتنظيف سجل نظام ويندوز وحذف البرامج غير المرغوب فيها، وغالباً ما يستخدم معظم التقنيين هذا البرنامج وينصحون باستخدامه يومياً، ولكن هل هو جيد حقاً كما يبدو؟

يجب أن نتذكر أن برنامج CCleaner كان مفيداً عندما كانت أجهزة ويندوز تعاني من العديد من الثغرات في الحماية والخصائص، لكن في عام 2021، لم يعد هذا هو الحال، لأن تحديثات ويندوز الأخيرة تتولى إصلاح العديد من نقاط الضعف الرئيسية.

وعندما تستخدم برنامجاً خارجياً للتعامل مع أخطاء السجل، قد تتسبب في أضرار أكثر من الفوائد المنتظرة.





uTorrent

مثل تطبيق CCleaner، كان uTorrent ذات مرة أداة محبوبة ومفضلة للكثير من المستخدمين؛ إذ كان أداة تنزيل التورنت رقم 1 لنظام أندرويد في متجر Google Play بأكثر من 100 مليون عملية تنزيل.

سيما وأنّ هذا التطبيق يقوم بتنزيل الملفات بسرعات عالية باستخدام بروتوكول اتصالات التوزيع الفائق من BitTorrent لمشاركة ملفات نظير إلى نظير (""P2P"").

ولكن هذا التطبيق أصبحت لديه مجموعة من القضايا على مر السنين التي تجعله غير جدير بالثقة الآن، وفقاً لـMakeTechEasier.

أسوأ ما ارتكبه كان في عام 2015، عندما تم العثور في التطبيق على حزم لتعدين cryptocurrency دون إعلام المستخدمين، وهذا الأمر يكسب الشركة المال دون علمك.