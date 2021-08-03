شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العدل الأمريكية: هاكرز هجمات SolarWinds استهدفوا مدعين فيدراليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن مرتكبى اختراق SolarWinds قد استهدفوا أجزاءً رئيسية من النظام القانونى الأمريكي، فوفقًا لوكالة أسوشييتد برس، تقول وزارة العدل إن المتسللين استهدفوا المدعين الفيدراليين بين مايو 2020 وديسمبر 2020، وقال مسئولون إنه كان هناك 27 مكتبًا للنائب العام فى الولايات المتحدة حيث اخترق المتسللون حساب بريد إلكترونى واحدًا على الأقل.

وكان من بين الضحايا بعض المكاتب الفيدرالية الأكثر شهرة، بما فى ذلك تلك الموجودة فى المقاطعات الشرقية والجنوبية فى نيويورك بالإضافة إلى ميامى ولوس أنجلوس وواشنطن، وقالت وزارة العدل إنها نبهت جميع الضحايا وتتخذ خطوات لتقليل المخاطر الناتجة عن الاختراق، وقالت الوزارة سابقًا إنه لا يوجد دليل على أن قراصنة SolarWinds اقتحموا أنظمة سرية، لكن المحامين الفيدراليين كثيرًا ما يتبادلون تفاصيل القضايا الحساسة.

وألقت إدارة بايدن باللوم رسميًا على مجموعة Cozy Bear الروسية المدعومة من الدولة فى عمليات الاختراق، وردت بطرد دبلوماسيين ومعاقبة 32 "كيانًا وفردًا"، ونفت روسيا تورطها، بحسب موقع engadget الأمريكى.

وليس من المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصعد ردها، لقد تم بالفعل الضرر، بعد كل شيء، ويوضح هذا بشكل أكبر خطورة الهجمات، ومع ذلك، ويلمح إلى التركيز - كانوا مهتمين بشكل واضح بالبيانات القانونية بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر وغيرها من المعلومات القيمة.