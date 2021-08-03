شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر اشتراك YouTube Premium Lite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرب شركة جوجل خطة اشتراك متميزة بتكلفة أقل لموقع يوتيوب توفر مشاهدة خالية من الإعلانات دون ميزات YouTube Premium الأخرى مثل التنزيلات بلا اتصال بالإنترنت أو التشغيل في الخلفية.

ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، تم رصد خطة Premium Lite الجديدة حديثًا، وأكدت منصة يوتيوب لاحقًا عرض الاختبار في بيان، ويتم حاليًا اختبار Premium Lite في بلجيكا والدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد.

وتعني خطة Premium Lite أن المستخدمين غير المهتمين بالتنزيلات في وضع عدم الاتصال أو التشغيل في الخلفية يمكنهم الاستمتاع بمقاطع فيديو يوتيوب عبر الويب وتطبيق الأجهزة المحمولة دون مقاطعة الإعلانات.

وقال متحدث باسم يوتيوب في بيان: نختبر في بلدان الشمال الأوروبي ودول البنلوكس (باستثناء أيسلندا) عرضًا جديدًا لمنح المستخدمين المزيد من الخيارات.

وأضاف: تبلغ تكلفة خطة Premium Lite نحو 6.99 يورو شهريًا أو ما يعادلها محليًا شهريًا، وتتضمن مقاطع فيديو خالية من الإعلانات عبر يوتيوب

وبالمقارنة، تبلغ تكلفة خطة Premium الحالية في يوتيوب نحو 11.99 يورو شهريًا في أوروبا.

جوجل تختبر اشتراك YouTube Premium Lite

وتتضمن خطة Premium Lite إمكانية المشاهدة دون إعلانات عبر تطبيق يوتيوب الرئيسي على الويب و iOS وأندرويد وأجهزة التلفزيون الذكية ومنصات الألعاب وكذلك تطبيق يوتيوب كيدز YouTube Kids.

ومع ذلك، لا تتضمن الخطة أي مزايا من يوتيوب ميوزك YouTube Music مثل الاستماع دون إعلانات. كما لا تتضمن ميزات Premium الأخرى، مثل التشغيل في الخلفية (عندما تريد التبديل إلى تطبيق آخر مع الاستمرار في الاستماع إلى الصوت من فيديو يوتيوب)، أو التنزيلات في وضع عدم الاتصال.

وعند الحديث عن الأشخاص الذين لا يرغبون في رؤية كمية إعلانات يوتيوب الكبيرة وغير مهتمين جدًا بميزات Premium الأخرى مثل التنزيلات بلا اتصال بالإنترنت، فإن Premium Lite يبدو وكأنه اقتراح مفيد.

ولكن بسعره الحالي، فإنه يكلف نحو 60% من سعر الاشتراك المميز العادي، بينما يقدم نحو ربع فوائده فقط.

وتقول المنصة المملوكة لشركة جوجل إن الاشتراك الحالي في مرحلة تجريبية، وإنها تفكر في طرح المزيد من الخطط بناءً على تعليقات الجمهور.