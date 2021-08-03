شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين "واتس آب بيزنس" و"واتس آب" الأساسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق واتس آب واحد من أشهر تطبيقات التراسل الفورى فى العالم، حيث إنه يوفر الكثير من المميزات والخصائص التى لا حصر لها، لكن فى نفس الوقت هناك إصدار آخر رسمى من تطبيق واتس اب يعرف باسم واتس اب للأعمال، حيث إن هذا التطبيق مخصص للأنشطة التجارية ويحتوى على الكثير من الأدوات والمميزات الإضافية غير المتوفرة فى التطبيق الأساسي.

أبرز الاختلافات بين تطبيقى واتس آب

- ميزة الردود السريعة

هى ميزة تتواجد فى تطبيق واتس آب للأعمال، حيث أنها تساعدك فى الرد على الأسئلة المتكررة بشكل سريع جدًا بمجرد الضغط على أزرار بسيطة ولذلك سوف تحتاج إلى إنشاء اختصار مميز لكل رد سريع ترغب فى إضافته.

- الرسائل الترحيبية

هى ميزة يمكن تفعيلها فى واتساب بيزنس للرد بشكل تلقائي، وذلك بدلًا من ترك الشخص الآخر منتظرًا لفترة طويلة بدون رد، حيث يتم إرسال هذه الرسالة فورًا عند بدء المحادثة أو بعد 14 يومًا من عدم النشاط.

- رسالة خارج أوقات العمل

هى ميزة شبيهة بميزة الرسالة الترحيبية تمامًا حيث يتم إرسالها بشكل تلقائى للمستخدمين ولكن فى حالة مراسلتهم لك خارج نطاق العمل ولذلك سوف تحتاج إلى تحديد وقت العمل بنفسك، وهى ميزة لا تتوفر فى النسخة العادية من واتس آب.

- كتالوج المنتجات

هى ميزة مفيدة للأعمال التجارية بشكل كبير حيث أنها تساعدك على إضافة المنتجات المتوفرة لديك بالإضافة إلى أهم المعلومات حول كل منتج مثل اسم المنتج وسعره والوصف الخاص به كما يمكنك إضافة الصور أيضًا.