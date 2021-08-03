شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه الأجهزة لن تسمح جوجل بتسجيل الدخول عليها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة جوجل لن نسمح بتسجيل الدخول إلى أجهزة أندرويد القديمة، فإذا كان لا يزال لديك جهاز يعمل بنظام التشغيل Android 2.3.7 (الإصدار الأخير من Gingerbread) أو أقدم، فلن تسمح لك جوجل بتسجيل الدخول إلى حسابك لديها على هذا الجهاز اعتبارًا من 27 سبتمبر، وفقًا لوثيقة دعم (عبر Liliputing) حسبما نقل موقع the verege.

قالت الشركة: "كجزء من جهودنا المستمرة للحفاظ على أمان مستخدمينا، لن تسمح جوجل بعد الآن بتسجيل الدخول على أجهزة اندرويد التي تعمل بنظام التشغيل Android 2.3.7 أو أقل اعتبارًا من 27 سبتمبر 2021"، "إذا سجلت الدخول إلى جهازك بعد 27 (سبتمبر)، فقد تحصل على أخطاء في اسم المستخدم أو كلمة المرور عند محاولة استخدام منتجات وخدمات Google مثل Gmail و YouTube والخرائط."

وتم إصدار ANDROID 2.3.7 قبل 10 سنوات تقريبًا

لإعطائك فكرة عن مدى تأثر الجهاز بهذا التغيير، تم إصدار Android 2.3.7 منذ ما يقرب من 10 سنوات، ولكن نظرًا لوجود أكثر من ثلاثة مليارات من أجهزة Android النشطة في الوقت الحالي، فمن المحتمل أن يؤثر هذا التغيير على أكثر من عدد قليل من الأشخاص الذين ربما لا يزالون متمسكين بالتكنولوجيا القديمة.

وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل Android 2.3.7 أو أقدم بعد الموعد النهائي المحدد في 27 سبتمبر، فستظل قادرًا على استخدام بعض خدمات Google إذا سجلت الدخول على متصفح جهازك، وفقًا لـ Google، لكن الأجهزة التي تعمل بنظام Android 3.0 (Honeycomb) ستظل قادرة على تسجيل الدخول إلى حسابات Google، كما تقول الشركة، لذلك إذا كان من الممكن تحديث جهازك الأقدم ، فقد ترغب في القيام بذلك.