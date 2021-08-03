تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم جهاز Realme Pad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لكشف النقاب عن إصدارها الأول من الأجهزة اللوحية Realme Pad في حدث يعقد قريباً، ولقد إستعرضت أحدث الصور الإعلامية المسربة تصميم الجهاز اللوحي.

كشفت التسريبات المصورة التي نشرت عبر OnLeaks اليوم عن تفاصيل تصميم Realme Pad، والألوان التي ينطلق بها قريباً للأسواق.

وتوضح الصور الإعلامية المسربة اليوم أن Realme Pad سيتوفر قريباً باثنان من الألوان هما الرمادي والذهبي، كما يعد أحد أجهزة الأندوريد اللوحية المرتقبة لهذا العام.

كما تؤكد التسريبات على أن هيكل الجهاز اللوحي مصممم من الألومنيوم، كما يظهر جزء مخصص لتخزين قلم stylus في الجزء السفلي من الجهاز إلى جانب منفذ USB C.

أيضاً من المقرر أن يتميز Realme Pad بحجم شاشة 10.4 إنش، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الجانب الأيمن من إطارات الجهاز، والتي تتميز بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.8.

وينطلق الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

كما يدعم Realme Pad بطارية مميزة بقدرة 7100 mAh، بينما تأتي الكاميرة الخلفية للجهاز بدقة 8 ميجا بيكسل أيضاً، ويظهر شعار Realme في الجزء السفلي من الجهة الخلفية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الجهاز في الربع الثالث من هذا العام.

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