رئيس مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية : صيف هذا العام 2021 هو الأسخن في العالم منذ 5 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية اليوم ، إن طقس صيف هذا العام 2021 هو الأسخن في العالم منذ 5 سنوات.

وأضاف شاهين أن الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، وتتراوح درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 40 و42 درجة، وتستمر على هذا المعدل حتى أول الأسبوع المقبل، في ظل معدلات احترار تاريخية.

وتابع شاهين أن ارتفاع الحرارة نتيجة التأثر بمنخفض الهند الموسمي، مع وجود هدوء في سرعات الرياح على بعض المناطق ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.​