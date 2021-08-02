شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أفضل مزود للإنترنت عبر الأقمار الصناعية لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يحظى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بشعبية كبيرة مثل الإنترنت الثابت أو المعتمد على شبكات الهواتف المحمولة، ولكن هذا لا يعني أنه غير مفيد أو لا يستحق الإهتمام وفقا لما أكده تقرير البوابة العربية للأخبار التقنية .

وذلك خاصةً بعد دخول شركة SpaceX لرجل الأعمال إيلون ماسك في مجال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ومحاولة تغطية العالم بأكمله.

يعتمد الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على وصول الإشارة والاتصال مع جهازك عبر جهاز للإستقبال تثبته في منزلك، وهو يعمل بطريقة تشبه بث التلفاز عبر الأقمار الصناعية، ولكن يستقبل الإنترنت، ولذلك تستطيع استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في أي مكان في العالم حتى إن لم يكن مدعومًا من شركات الإنترنت المعتادة.

ما هو الإنترنت عبر الأقمار الصناعية؟

وتعتمد الشركات التي تعمل في أماكن بعيدة مثل شركات التنقيب عن البترول أو الشركات الهندسية التي تعمل في الصحراء على الإنترنت الفضائي.

مميزات وعيوب الإنترنت عبر الأقمار الصناعية

يعتبر الإنترنت الفضائي الحل المثالي لمن يقطن في مدن بعيدة لا تهتم بها شركات الإنترنت أو ذات بنية تحتية سيئة، ويوفر اتصال مستقر وثابت لمن يقطنون في أماكن تعاني من البطء الشديد في اتصال الإنترنت مثل القاطنين بعيدًا عن مراكز توزيع الإنترنت

وبينما لا تحتاج إلى بنية تحتية لاستخدام الإنترنت الفضائي، فإنك تحتاج إلى شراء المعدات اللازمة لاستقباله.

وتأتي المعدات اللازمة لاستخدام الإنترنت الفضائي بسعر مرتفع قليلًا، لذلك تشترك فيه الشركات الكبيرة أو مجموعة مستخدمين.

ويعاني الإنترنت الفضائي من بطء سرعة الإتصال بالإضافة إلى صغر حجم باقات الإتصال مع إرتفاع أسعارها مقارنةً بالإنترنت الثابت. لذلك يفضل إستخدام الإنترنت الفضائي بالنسبة للشركات التي لا تحتاج لحجم باقات كبيرة.

كما أن سرعات الإتصال تكون سيئة مع وجود نسبة تأخير كبيرة في الاتصال بسبب الاعتماد على معدات مختلفة.

وتحاول شركة SpaceX تقديم حلول إنترنت فضائي أفضل من المتاحة حاليًا عبر توفير عدد أكبر من الأقمار الصناعية حول العالم، بالإضافة إلى تقديم أجهزة الإتصال ومعداتها بسعر أقل من الأسعار المتاحة من المنافسين، ولكن لم ينطلق المشروع بعد بشكل كامل.

أفضل مزود للإنترنت الفضائى

تنحصر منافسة مزودي خدمة الإنترنت الفضائي بين شركتين وهما HughesNet و Viasat حيث تعتبران من أشهر الشركات وأفضلها.

وتمتاز شركة HughesNet بتوفيرها لخدمة مستقرة نسبيًا مع إمكانية الحصول على سعة تحميل إضافية شهريًا.

وتنخفض سرعة الإنترنت إلى 2 ميجابت في الثانية عند انتهاء السعة، كما أنها توفر لك سعات تحميل إضافية وسعات مجانية.

وتكلف معدات استقبال الخدمة مايقرب من 350 دولار إذا كنت ترغب في شرائها أو 15 دولار للشهر في حالة تأجيرها.

وتمتاز شركة Viasat بأفضل سرعات إنترنت حيث تصل إلى 100 ميجابت في الثانية للتحميل بالإضافة إلى تأجير المعدات بسعر أقل.

ولكن توفر Viasat عدد باقات إنترنت أقل من المتاحة عبر HughesNet. لذلك تعتبر مناسبة لمحبي السرعات العالية أو من يحتاجونها بإستمرار.

وتختلف الخدمات المقدمة من شركات الإنترنت الفضائي من ناحية سعات التحميل بالإضافة إلى سرعات الاتصال بالإنترنت، لذلك إذا قررت الاشتراك في الإنترنت الفضائي يجب أن تفكر في استخدامك، إذ إن نوعية استخدامك تقرر نوعية الخدمة التي تحتاجها.