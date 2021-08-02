شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يتعرض للانتقادات من صناع الموسيقى بسبب انتهاك حقوق النشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت منصة تويتر، لهجوم شرس من قبل صناع الموسيقي في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب قضية انتهاك حقوق الطبع والملكية والنشر الموسيقية التي تتغافل عنها المنصة، والتي طالما طالب بتنفيذها الكثير من الموسيقيين.

وفى تقرير نشرته صحيفة فاريتي، نقلت فيه البيان الذي كتبه 22 عضوًا من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الأمريكيين لمؤسس منصة تويتر جاك دورسي، والتي طالبت بضرورة وضع الزامية للحد من المشكلة المستمرة لانتهاك حقوق الطبع والنشر على تويتر ورفض المنصة معالجتها، مطالبين بالرد في حج اقصي 27 أغسطس الجاري.

وجاء البيان كالآتي: "المحتوى الإبداعي يحفز التفاعل على تويتر، ولكن على عكس العديد من المنصات الأخرى، لم يحصل تويتر على التراخيص اللازمة لضمان تعويض جميع المبدعين بشكل مناسب عن استخدام أعمالهم"، مضيفاً: "نظرًا لانتشار هذه المشكلة، نود أن يكون لدينا فهم أفضل لكيفية اعتزام تويتر معالجة هذه المخاوف بشكل فعال".

ووضع تويتر خططًا لمنافسة مكافأة الأخطاء مع اختلاف بدلاً من الدفع للباحثين الذين يكشفون عن مشكلات أمنية، سيكافئ تويتر أولئك الذين يجدون أمثلة لم يتم اكتشافها بعد من التحيز فى خوارزمية اقتصاص الصور الخاصة به حسبما نقل موقع engadget.