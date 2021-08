شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى يتجه للاستحواذ على Afterpay للتوسع فى التكنولوجيا المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة سكوير "Square" لشراء شركة التكنولوجيا المالية الأسترالية "Afterpay" حيث تتطلع إلى التوسع أكثر في هذا السوق، وأعلنت شركة المدفوعات المالية التابعة لـ جاك دورسي، مؤسس تويتر، عن صفقة بقيمة 29 مليار دولار لجميع الأسهم، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة عالمية عملاق المعاملات في أكبر صفقة شراء لشركة أسترالية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الأسترالية نقلاً عن رويترز.

قال دورسي الرئيس التنفيذي لشركة Square في بيان: "Square وAfterpay لهما غرض مشترك"، "لقد أنشأنا أعمالنا لجعل النظام المالي أكثر عدلاً وإمكانية الوصول إليه وشمولاً، وقد أنشأت Afterpay علامة تجارية موثوقة تتماشى مع هذه المبادئ."

ويؤكد الاستحواذ على شعبية نموذج الأعمال الذي أدى إلى قلب الائتمان الاستهلاكي رأساً على عقب من خلال فرض رسوم على التجار لتقديم قروض صغيرة في نقاط البيع يسددها المتسوقون على أقساط بدون فوائد، متجاوزين الشيكات الائتمانية.

كما أنها تحافظ على ارتفاع أسعار الأسهم بشكل ملحوظ لشركة Afterpay ، التي تم تداول أسهمها بأقل من 10 دولارات أسترالية في أوائل عام 2020 وارتفعت منذ ذلك الحين مع انتشار جائحة COVID-19 - ومدفوعات التحفيز لقوى عاملة عالقة في المنزل - شهدت تحولًا سريعًا إلى التسوق عبر الإنترنت .

وقالت الشركتان في بيان مشترك، إن شراء جميع الأسهم سيقيم الأسهم عند 126.21 دولارًا أستراليًا (92.65 دولارًا أمريكيًا).

وهذا يعني دفع 2.46 مليار دولار أسترالي لكلٍّ منهما لمؤسسي Afterpay ، أنتوني آيزن ونيك مولنار، الصينية Tencent Holdings Ltd (0700.HK)، التي دفعت 300 مليون دولار أسترالي مقابل 5٪ من Afterpay في 2020 ، ستحصل على 1.7 مليار دولار أسترالي.

"إن الحصول على Afterpay هو لحظة" إثبات المفهوم "للشراء الآن ، والدفع لاحقًا، والتحقق في الحال من صحة الصناعة وإنشاء منافس جديد هائل لشركة Affirm Holdings Inc (AFRM.O) و PayPal Holdings Inc (PYPL.O) و Klarna Inc قال محللو تروست للأوراق المالية.

و"نتوقع أن تستثمر Square بكثافة لدمج Afterpay وتسريع نمو الإيرادات العضوية."

قفزت أسهم Afterpay أعلى بقليل من سعر الشراء الإرشادي لـ Square في التعاملات المبكرة قبل أن تستقر أدناه بقليل عند 116.51 دولار أسترالي بحلول منتصف فترة الظهيرة، بارتفاع 20.55٪ مما ساعد على دفع السوق الأوسع نحو 1.4٪

قال دورسي في البيان: "لقد بنينا أعمالنا لجعل النظام المالي أكثر عدلاً، ويسهل الوصول إليه، وشمولاً، وأنشأت Afterpay علامة تجارية موثوقة تتماشى مع هذه المبادئ".

"معًا يمكننا ربط أنظمتنا البيئية بشكل أفضل لتقديم منتجات وخدمات أكثر إقناعًا للتجار والمستهلكين، وإعادة القوة في أيديهم."

قال مؤسسو Afterpay إن الصفقة تمثل "اعترافًا مهمًا بقطاع التكنولوجيا الأسترالي حيث يستمر تبادل الابتكارات المحلية على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم".