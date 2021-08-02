تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات ساعات Galaxy Watch4 وClassic قبل إنطلاق حدث سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرض موقع WinFuture اليوم تفاصيل مواصفات وصور ساعات سامسونج الذكية المرتقبة Galaxy Watch4 وClassic، قبل إنطلاق حدث سامسونج في 11 من أغسطس.

ينطلق حدث العملاق الكوري خلال أيام للإعلان عن إصدارات الشركة الجديدة من الهواتف القابلة للطي، وأيضاً الإصدارات الجديدة من ساعات Galaxy Watch4، ولقد عادت التسريبات من جديد اليوم لتسلط الضوء على الجيل القادم من الساعات الذكية.

تستبدل سامسونج نظام Tizen في الجيل القادم من الساعات الذكية بنظام جوجل Wear OS مع واجهة One UI، كما تقدم ساعة Galaxy Watch4 Classic الذكية بإطار يدعم التدوير، بينما تأتي ساعة Galaxy Watch4 بنموذج مميز بالتصميم الرياضي.

ولقد جاءت التسريبات اليوم عبر WinFuture لتجمع كافة التفاصيل التي كُشِف عنها حتى الآن حول مواصفات الساعات الذكية، حيث يأتي إصدار Classic بحجم أكبر بين 42 إلى 46مم، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بحجم 40 إلى 44مم.

أيضاً يضم النموذج الأصغر في كلا الإصدارين نفس حجم الشاشة 1.19 إنش، كما يأتي النموذج الأكبر في الإصدارين بحجم شاشة 1.36 إنش، ويعود الإختلاق في قياس الإصداراين إلى الإطارات التي تدعم التدوير.

ويأتي الإصدار الأعلى من ساعة Galaxy Watch4 Classic بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ في هيكل الساعة الذكية، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بتصميم من الألومنيوم.

من جانب أخر يدعم كلا الإصدارين معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، حيث يمكن للساعة الذكية مقاومة الماء عند 5 ATM، كما تدعم معايير MIL-STD-810G، مع شاشة تتميز بطبقة حماية من Gorilla Glass DX.

كما تتميز الساعات بشاشات Super AMOLED بدقة 450 في 450 بيكسل، أيضاً يضم الإصدار الأصغر من الساعات الذكية بطارية بقدرة 247 mAh، بينما يأتي الإصدار الأصغر بقدرة بطارية 361 mAh، حيث تستمر البطارية بعمر شحن يصل إلى 7 أيام.

وتنطلق ساعات Galaxy Watch4 وClassic بنظام تشغيل Wear OS، وواجهة One UI Watch 3.5، مع معالج Exynos W920 الذي طور خصيصاً لدعم الساعة الذكية، كما تضم الساعات ذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت رام وسعة تخزين 16 جيجا بايت، على أن يتوفر نموذج يدعم الإتصال بشبكات 4G.

كما تدعم الساعات الإتصال بشبكات Wi-Fi، والبلوتوث 5.0، وNFC، ويمكن للساعات أن ترصد معدل ضربات القلب، أو نسبة الأكسجين في الدم، والتخطيط الكهربي للقلب ECG، مع القدرة على تحليل تركيب الجسم للمستخدم خلال 15 ثانية.

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