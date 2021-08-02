تكنولوجيا: أحدث الصور الحية لهاتف Honor X20 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن صور حية لهاتف Honor X20 والتي تستعرض تصميم الهاتف بوضوح من الجهة الأمامية والخلفية.

قدمت Honor هاتف Honor X20 SE خلال الشهر الماضي، ومن جديد تستعد الشركة لكشف النقاب عن إصدار جديد من سلسلة X20، ولقد نشرت صفحة Digital Chat Station اثنان من الصور اليوم التي تكشف عن هاتف Honor X20.

وتؤكد الصور الحية على أن هاتف X20 يضم كاميرة أمامية مزدوجة في فتحة في الجانب الأيسر من الشاشة، أيضاً لا يظهر زر التشغيل الرئيسي في الصور، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الزر الرئيسي يأتي إلى جانب زر التحكم في مستوى الصوتيات، على أن يدعم الزر الرئيسي أيضاً إستشعار البصمة.

كما تكشف الصور عن إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية في وحدة بتصميم دائري، والتي تتضمن أيضاً فلاش LED، وهو التصميم ذاته المميز لكاميرة Mate 30، وأيضاً nova 8i.

ومن المتوقع أن تشمل إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي مع مستشعر لعمق التصوير وأخر portrait combo، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول الهاتف في الإعلان الرسمي المرتقب.

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