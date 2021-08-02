تكنولوجيا: كاميرة Asus Zenfone 8 تتفوق على آداء Galaxy S21 في DxOMark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت كاميرة هاتف Asus Zenfone 8 أن تسجل آداء يتخطى آداء كاميرة Galaxy S21 في إختبارات DxOMark.

يأتي هاتف Asus Zenfone 8 بتصميم صغير الحجم يحاكي هاتف ابل iPhone 12 mini، حيث يضم كاميرة بزوايا واسعة وأخرى فائقة الإتساع مع OIS في الكاميرة الرئيسية، إلا أن عدسات telephoto تغيب عن إعدادات الكاميرة.

ولقد حصل كلا الهاتفين على نفس التقييم تقريباً في DxOMark، حيث حقق هاتف Asus Zenfone 8 عدد 120 نقطة بينما سجل هاتف ابل iPhone 12 mini عدد 122 نقطة.

من جانب أخر سجل هاتف Galaxy S21 آداء 119 نقطة في الإختبارات، بينما حقق هاتف جوجل Pixel 5 عدد 120 نقطة.

ولقد تفوق هاتف Zenfone 8 في الصور على هاتف سامسونج Galaxy S21، حيث حقق 126 نقطة، بينما حقق هاتف سامسونج 123 نقطة، وتقدم Pixel 5 بتحقيق 129 نقطة، وأيضاً هاتف iPhone 12 mini الذي سجل 132 نقطة.

وفي الفيديو حقق هاتف Zenfone 8 آداء 108 نقطة، ليتفوق من جديد على هاتف Galaxy S21 الذي سجل 101 نقطة، بينما جاء هاتف ابل في المقدمة بعدد نقاط 112.

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