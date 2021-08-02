بعد أيام من إطلاقه.. هندي يُبلغ عن انفجار هاتفه الجديد OnePlus Nord 2

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أحد أصحاب هاتف OnePlus Nord 2 عن انفجار هاتفه الجديد الذي لم يمض على اقتناءه سوى عدة أيام.

وكتب مستخدم هندي تغريدة عبر "تويتر"، يدعى أنكور شارما، قال فيها إن الهاتف الذكي انفجر وهو بصحبة زوجته بعد خمسة أيام فقط من شرائه.

وأوضح "شارما" أن الدخان بدأ ينبعث من الاتف أثناء وجوده في حقيبة معلقة بكتف زوجته، حيث كانت تركب في تلك اللحظة دراجتها.

ونشر المستخدم الهندي بعض الصور عالية الدقة التي تُظهر OnePlus Nord 2 وهو مدمر تماماً، إذ يبدو أن الهاتف قد انفجر من الداخل، كما تظهر علامتا التلف واضحتين في حجرة البطارية وفي الزجاج الخلفي وفي الإطار البلاستيكي.

وذكر موقع Gadgets 360 أن الشركة تتابع الحالة للوقوف على أسباب انفجار الهاتف من أجل إصلاح الخلل.

وتعتبر هذه الحالة الأولى التي جرى التبليغ عنها لانفجار OnePlus Nord 2.

وكان "شارما" قد كتب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: ”هذا الصباح في حوالي الساعة الـ 6 صباحا، استقلت زوجتي دراجة مع جهاز OnePlus Nord 2 الجديد (عمره 5 أيام) وفجأة انفجر الهاتف وخرج منه دخان، وبسبب هذا الانفجار، تعرضت لحادث وأصيبت“.

واستجابت شركة "وان بلس" لتغريدة "شارما"، حيث تواصلت مع العميل قائلة في تغريدة: ”مرحبا أنكور، قلقون للغاية ونريد تعويضك عن الضرر الذي تسبب فيه الهاتف، يرجى الاتصال بنا مباشرة حتى نتمكن من معالجة الموقف وتقديم حل مناسب للمشكلة“.

وبعد بضع ساعات، أزال المستخدم الهندي رسالته من حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون من المحتمل أنه توصل إلى اتفاق مع الشركة.

يشار إلى أن شركة "وان بلس" أطلقت هاتفها الجديد OnePlus Nord 2 الشهر الماضي.