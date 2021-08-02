شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تحول متصفح "كروم" لمفتاح أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات الماضية، شجعت شركة جوجل بقوة اعتماد المصادقة الثنائية 2FA – أو التحقق بخطوتين 2SV كما تشير إليه الشركة، حيث يتضمن ذلك مفاتيح الأمان المادية التي يتم توصيلها عبر USB، بينما توفر أيضًا مفاتيح أمان الهاتف، كما قدمت الشركة حتى الآن بعض الطرق للتحقق من المستخدم، التي تضمنت المطالبات والرسائل الصوتية أو النصية والرموز الاحتياطية وتطبيق المصادقة.

كروم كمفتاح أمان:

ويحول أحدث جهد متصفح جوجل كروم لنظام التشغيل أندرويد إلى مفتاح أمان لتسجيل الدخول إلى حساب الشركة، فبعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، يمكن للمستخدمين الذين فعلوا المصادقة الثنائية عبر حساب جوجل تأكيد محاولة تسجيل الدخول بعدة طرق.

ويعد هذا النهج أكثر صرامة من التنبيه ويحاكي بشكل أفضل مفتاح أمان USB-C/A حيث يتم استخدام البلوتوث للتواصل بين الهاتف وسطح المكتب لتأكيد القرب، ومع ذلك، تتطلب مفاتيح أمان الهاتف من المستخدمين إعدادها يدويًا قبل استخدامها، وبالتالي تشكل حاجزًا أمام الاعتماد.

وتستخدم عملاقة البحث الآن متصفحها للويب لنظام التشغيل أندرويد بصفته طريقة أخرى لمفتاح أمان المصادقة الثنائية، وعند إدخال بياناتك عبر جهاز حاسب محمول، تحصل على تنبيه "هل تحاول تسجيل الدخول؟" الذي يفتح صفحة بوضع ملء الشاشة مع "نعم" و"لا، لست أنا" في الجزء السفلي.

وتظهر عبارة يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز قريب، ويعتبر الجزء المهم من هذه الرسالة هو جهاز قريب، وبالتالي تمييزه عن إشعار الشركة البسيط، وبعد التأكيد، يتم نقلك إلى صفحة الاتصال بجهازك مع تدوير الرسوم المتحركة، التي تشبه عملية مفتاح أمان الهاتف.