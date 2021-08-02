شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلطات الماليزية تتخذ إجراءات ضد منصة العملات الرقمية Binance.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة الأوراق المالية إن ماليزيا اتخذت إجراءات إجبارية ضد منصة العملات الرقمية Binance لمنعها من العمل فى البلاد، وقالت المفوضية إنها أصدرت توبيخًا عامًا ضد Binance Holdings Limited ورئيسها التنفيذى Zhao Changpeng وثلاث كيانات أخرى مسجلة فى المملكة المتحدة وليتوانيا وسنغافورة، لاستمرارها فى العمل فى ماليزيا على الرغم من إضافتها إلى قائمة تنبيه المستثمرين للجهة التنظيمية قبل عام.

وبحسب موقع TOI الهندى، فأمرت الهيئة التنظيمية Binance بتعطيل موقعها على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، ووقف أنشطة الوسائط والتسويق، فضلاً عن تقييد المستثمرين الماليزيين من الوصول إلى مجموعة Telegram الخاصة بها، وقالت: "نحث أولئك الذين لديهم حسابات حاليًا مع Binance بشدة على التوقف فورًا عن التداول عبر منصاتها وسحب جميع استثماراتهم على الفور".

وقالت Binance إنها ستنهى عروضها للعقود الآجلة ومنتجات المشتقات فى جميع أنحاء أوروبا حيث تواجه المنصة ضغوطًا متزايدة من المنظمين فى جميع أنحاء العالم.