شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يطورون نظاما يمكنه التنبؤ بالحوادث الإرهابية قبل أسبوع من وقوعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور مجموعة من العلماء بقيادة العالم تشجيانج أندريه بايثون، نظام قادر على التنبؤ بالهجمات الإرهابية قبل أسبوع من تنفيذها، ولأجل تحقيق ذلك، حلل العلماء مجموعة كبيرة من المعلومات، والتي تضمنت بيانات عن الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم للفترة بين عامي 2003 و2016، فى محاولة لإيجاد مؤشرات من شأنها أن تسمح بالتنبؤ بتلك الهجمات.

العلماء اعتمدوا بشكل كبير على تقنيات الذكاء الصناعي والبيانات المتاحة، لنمذجة نظام قادر على التنبؤ بالعديد من الهجمات الإرهابية قبل أسبوع من ارتكابها في المناطق ذات النشاط الإرهابي العالي في العالم، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



ذكاء صناعى

وأكد العلماء أنه يمكن التنبؤ بنصف الحوداث الإرهابية بنسبة دقة عالية، في المناطق التي تحدث فيها هجمات إرهابية بشكل متكرر، وأشار الباحثون إلى أن تطويرهم الأخير للنظام قد يكون قادراً على مساعدة أجهزة المخابرات المتخصصة في منع تلك الحوادث على مستوى العالم وسيسمح لهم بإنفاق أموال أقل في ذلك المجال.

ومن جهة أخرى كشفت شركة جوجل عملاق تكنولوجيا الذكاء الصناعى عن تقنية جديدة، يمكن من خلالها اكتشاف عدد ضخم من الأمراض الجلدية من خلال كاميرا الهاتف السمارت.

وفقا لــ"بى بى سى"، فان التقنية الجديدة التي طورتها شركة جوجل تساعد على اكتشاف وتشخيص أمراض الجلد والشعر والأظافر بناء على صور يتم تحميلها من قبل المرضى عبر تطبيق ذكي جديد.