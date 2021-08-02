تكنولوجيا: صور تكشف عن دعم Honor Magic 3 بعدد 5 من الكاميرات الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر الرئيس التنفيذي لشركة Honor صور حية ومقطع فيديو يستعرض من خلاله مميزات هاتف Honor Magic 3، حيث يظهر الهاتف بإعدادات خماسية للكاميرة الخلفية.

أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على خطط Honor لكشف النقاب عن Honor Magic 3 في حدث يعقد في 12 من شهر أغسطس الجاري، ولقد نشر George Zhao صور تشويقية تكشف عن تفاصيل جديدة حول الهاتف.

قدم George Zhao عرض حي يوضح من خلاله إمكانيات تقنية الذكاء الإصطناعي في Honor Magic 3 الذي يأتي قريباً بإعدادات كاميرة خلفية تتضمن 5 من الكاميرات.

ولقد ظهر الهاتف في حافظة تحجب الكثير من تفاصيل تصميم هذا الإصدار، إلا أن إعدادات الكاميرة الخلفية تظهر بوضوح في الصور، كما لا تظهر فتحة مربعة واحدة لكاميرة periscope، وتظهر أيضاً فتحة للميكرفون، مع اثنان من فلاش LED في الأسفل، وفلاش أخر في الجزء العلوي.

أيضاً ظهر الهاتف في مقطع فيديو نشر على منصة Weibo، حيث تحدث Zhao مع لاعب Go الشهير Nie Weiping خلال المقطع الذي استمر لمدة 5 دقائق حول مميزات Magic 3، والتي تتضمن نغمات رنين منخفضة لدعم خصوصية المستخدم في مواقف محددة عند النظر إلى الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يكون هاتف Honor Magic 3 أول إصدار يأتي بمعالج Snapdragon 888 Plus للأسواق، كما تتضمن إعدادات الكاميرة أكثر من كاميرة رئيسية، حيث تشير التوقعات إلى أن الإعدادات تشمل مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل، و3 مستشعرات بدقة 64 ميجا بيكسل مع مستشعر ToF أو مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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